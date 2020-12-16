Медики назвали разницу между двумя типами иммунитета к COVID-19 2 16.12.2020, 10:05

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Специалисты рассказали, что происходит в организме после болезни и после прививки.

Иммунитет к COVID-19 у тех людей, которые переболели им, может сохраняться на протяжении нескольких лет. Но иммунитет, созданный путем прививки, может оказаться менее устойчивым. Об этом в своем интервью заявил врач-иммунолог Борис Донской, пишет cursorinfo.co.il.

Так, эксперт рассказал, что приблизительно через 2-3 года коронавирусная инфекция может полностью исчезнуть. Он добавил, что не только антитела в организме способствуют защите от коронавируса, есть также и клеточный иммунитет.

«Даже если антитела упадут, все равно клетки памяти остаются. Если человек и заболеет, по крайней мере, он не будет иметь серьезных побочных эффектов, серьезных осложнений», – говорит специалист.

Также он объяснил, в чем заключается разница между иммунитетом, который был приобретен из-за инфекции, и иммунитетом, появившемся благодаря прививке.

«Это как собственный опыт и опыт, о котором вы прочитали в книжке. Собственный вы никогда не забудете, а прочитанный в книге можно немного подзабыть», – резюмировал Борис Донской.

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