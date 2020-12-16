закрыть
16 декабря 2020, среда, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам

7
  • 16.12.2020, 10:38
  • 4,398
Виталий Гурков записал мощное видеообращение к силовикам
Виталий Гурков

Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал подписать открытое обращение за новые президентские выборы.

Виталий Гурков записал мощное видеообращение к тем силовикам, которые еще не забыли, что такое честь мундира. Многократный чемпион мира по кикбоксингу призвал сотрудников силовых структур подписать открытое обращение силовиков за новые президентские выборы.

«То, что происходит в нашей стране, не имеет никаких примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен, тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял свою доблестную службу», — сказал Гурков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман
Беларусь: путь от протеста к революции
Беларусь: путь от протеста к революции Григорий Меламедов