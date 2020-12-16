Потери убыточных предприятий выросли более чем в шесть раз 1 16.12.2020, 10:53

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Убытки крупных и средних убыточных предприятий исчисляются миллиардами.

В Беларуси обновили информацию о финансах предприятий-флагманов. В свежей статистике крайне мало оптимистичных цифр – всему виной девальвация рубля, пишет сайт banki24.by.

Статистика о состоянии финансов выходит с задержкой в 1,5 месяца после отчетного периода. Поэтому в середине декабря появляется информация за 10 месяцев.

В январе-октябре убытки крупных и средних убыточных предприятий составили 6,363 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом они увеличились в 6,3 раза.

В денежном выражении убытки выросли на 5,345 млрд BYN. Если бы не указ №159 об особом порядке списания курсовых разниц, сумма убытков давно превысила 10 млрд BYN. Но пока эти потери висят у предприятий в расходах будущих периодов.

Доля убыточных компаний-флагманов выросла с 13,7% до 17,3%. Наиболее часто убыточные предприятия встречались в Минске – 22,1% в 2020 году против 16% в 2019-м.

Однако предприятия столицы занимали только второе место в стране по сумме убытков – 1,605 млрд BYN (рост в 3,9 раза к 2019 году). Безоговорочным лидером по объему убытка и темпам его роста стали компании Гродненской области. В этом регионе размер потерь составил 2,962 млрд BYN (рост в 49 раз).

В остальных областях расстановка предприятий-флагманов по убыткам была такой: Брестская – 256,1 млн BYN (рост в 2,3 раза), Витебская – 171,7 млн BYN (рост в 2,1 раза), Гомельская – 401,3 млн BYN (рост в 4,2 раза), Минская – 441,2 млн BYN (рост в 2,6 раза), Могилевская – 525,2 млн BYN (рост в 6,1 раза).

Последнее место Витебской области по объему убытков и темпам их роста слабо связано с ростом эффективности предприятий. Дело в том, что в начале года власти приняли указ №70 о господдержке АПК Витебщины. Применение норм этого указа привело к образованию у компаний больших объемов «бумажной» прибыли и минимизации убытков.

Среди видов деятельности центрами образования убытков стали промышленность (1,951 млрд BYN) и строительство (2,650 млрд BYN). В промышленности размер убытков подскочил в 4,3 раза, в строительстве – в 13 раз. При этом потери стройсектора сконцентрированы в Гродненской области. Нетрудно догадаться, с чем связаны такие убытки – с возведением АЭС.

Внутри промышленности крупнейшие убытки понесли производители неметаллических минеральных продуктов (469,6 млн BYN). В данную группировку предприятий входят Белшина и цементные заводы. Еще 333,9 млн BYN убытков получили компании деревообработки и целлюлозно-бумажной отрасли, 323,5 млн BYN – машиностроители, 216,2 млн BYN – производители транспорта.

За пределами промышленности и строительства значительные убытки показали транспорт (571,5 млн BYN), гостиницы и рестораны (421,9 млн BYN), торговля (258,4 млн BYN) и сельское хозяйство (205,4 млн BYN).

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