В Чехии началось всеобщее тестирование на коронавирус 1 16.12.2020, 11:18

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Ежедневно планируется проводить по 60 тысяч тестов.

Как стало известно Charter97.org, сегодня в Чехии начинается всеобщее тестирование на COVID-19. Стоит отметить, что оно будет добровольным и бесплатным.

Каждый желающий может выбрать ближайший к себе центр тестирования и записаться онлайн на определенную дату и время. Результаты теста будут готовы уже через 20 минут.

В стране созданы 170 пунктов, где будут проводиться экспресс-тесты. В Чехии ежедневно планируется проводить до 60 тысяч экспресс-тестов.

Ранее мы сообщали, что массовое тестирование провела страна-соседка Чехии — Словакия.

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