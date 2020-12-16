В Чехии началось всеобщее тестирование на коронавирус
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Ежедневно планируется проводить по 60 тысяч тестов.
Как стало известно
Charter97.org, сегодня в Чехии начинается всеобщее тестирование на COVID-19. Стоит отметить, что оно будет добровольным и бесплатным.
Каждый желающий может выбрать ближайший к себе центр тестирования и записаться онлайн на определенную дату и время. Результаты теста будут готовы уже через 20 минут.
В стране созданы 170 пунктов, где будут проводиться экспресс-тесты. В Чехии ежедневно планируется проводить до 60 тысяч экспресс-тестов.
Ранее мы сообщали, что
массовое тестирование провела страна-соседка Чехии — Словакия.
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