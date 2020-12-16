«Назло маме отморожу уши»: нефтяная афера узурпатора 16.12.2020, 11:46

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Беларусь понесет финансовые потери от приостановки экспорта через балтийские порты.

Спецэкспортер нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания (БНК) временно приостанавливает экспорт своей продукции через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде (Литва). Ранее Лукашенко обещал, что переориентирует транзитные потоки с недружелюбной Балтии на дружественную Россию, пишет «Независимая газета».

О временной приостановке экспорта белорусских нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta сообщила сама литовская компания. Там уточнили, что отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, будет продолжаться. В Клайпеде ожидают, что Белорусская нефтяная компания «проинформирует литовскую сторону, когда экспорт будет возобновлен в полном объеме».

«Компания прикладывает все усилия, чтобы оперативно выяснить конкретную потребность в услугах для клиента на 2021 год и надлежащим образом подготовиться к любому сценарию деятельности», – заявила литовская компания. В белорусской компании ситуацию не комментируют.

Местные наблюдатели увидели связь этого заявления с ранее анонсированным властями Беларуси переводом транзитных потоков с прибалтийских портов на российские. Напомним, что Литва признала законным представителем белорусского народа Светлану Тихановскую, дала ей приют у себя в стране. Кроме того, Литва дает политическое убежище репрессированным белорусам. Согласно данным литовского МВД, более 700 белорусов получили разрешение въехать в Литву «по особым гуманитарным причинам».

Спустя какое-то время Беларусь и Россия подтвердили серьезность этих намерений. В конце сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что прорабатывается вопрос поставок 4–6 млн т нефтепродуктов через российские порты. Помимо нефтепродуктов через Клайпеду Беларусь продает еще и калийные удобрения. Причем их доля гораздо больше.

Эксперты весьма скептически отнеслись к идее смены портов отгрузки, поскольку такой опыт уже был в 2018 году, и тогда была доказана экономическая нецелесообразность таких проектов. На уровне экспертов стоимость перевалки нефтепродуктов через Усть-Лугу в два раза выше, чем через Клайпеду. В частности, называлось, что перевалка в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. руб. за тонну, а в Клайпеде – 5,7 евро за тонну. Потери оценивались в 600 руб. на тонне. Это не только экономически нецелесообразный проект, но и наносящий вред национальной экономике, констатировали эксперты, предполагая, что даже в условиях ограниченности выбора белорусские власти не пойдут на такой шаг. «Переориентация белорусских нефтепотоков на фоне нестабильной ценовой конъюнктуры на нефтяных рынках и сложной экономической ситуации в стране означала бы, без сомнения, дополнительные шоки не только для нефтяной отрасли, но и для всей экономики страны», – писала по этому поводу эксперт в энергетической отрасли Татьяна Маненок.

Еще более невероятным выглядит перевод экспорта калийных удобрений в российские порты, поскольку «Беларуськалий» владеет 30% терминала Birių krovinių terminalas UAB в Клайпеде, вложил в этот проект 30 млн долл. и продолжает в него инвестировать.

Для того чтобы перевод в российские порты состоялся, в Минске ждут от России более серьезных уступок по тарифам, утверждают эксперты. Впрочем, аналитики не исключают, что торг между союзниками может идти сразу по нескольким направлениям. Во-первых, общественности так и не сообщили, о чем Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в Сочи и о выполнении каких договоренностей недавно напоминал Александру Лукашенко министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вполне возможно, что в пакете расчетов за поддержку есть и пункт о транзите грузов через порты. Во-вторых, на повестке дня стоимость поставок российской нефти в Беларусь. Не исключено, что Беларусь откажется от части прибыли в одном месте, получив бонус в другом, как это часто бывало между союзниками. Очевидно, что сейчас для Александра Лукашенко, пытающегося удержать власть силой, политические мотивы более актуальны, чем экономические аргументы.

Нынешнюю приостановку экспорта через Клайпеду эксперты объясняют как возможными пробными поставками через Россию, так и банальным шантажом заинтересованной в загрузке портов Литвы. «Назло маме отморожу уши», – пишут местные наблюдатели о возможных планах Беларуси отказаться от использования литовских портов в отместку за санкции и поддержку протестующих. Кстати, как сообщает европейский обозреватель Радио «Свобода» Рикард Юзвяк в своем аккаунте в социальной сети, очередной пакет санкций против компаний и лиц, поддерживающих режим Лукашенко, ЕС может рассмотреть уже 16 декабря. По данным журналиста, в нем 29 человек и 7 компаний.

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