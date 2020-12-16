Двойное толкование международного права от России 4 16.12.2020, 12:32

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Варварские методы, используемые Кремлем, не имеют ничего общего с цивилизованным миром.

Международное право - одна из самых сложных для интерпретации наук. Вся проблема заключается в том, что страны, участвующие в международных отношениях, не смогут полностью соблюдать законы, которые они приняли. Часто это связано с геополитическими аспектами. Страны хотят большего, чтобы всегда быть победителями и первыми. Никаких уступок себе во вред. Сегодня геополитика вернулась на повестку дня, как никогда раньше. Европейский Союз, являющийся значительной силой, и страны, сотрудничающие с ним практически на всех уровнях, имеют свои проблемы. Главное - единство мысли. И проблема не в самом ЕС, а за его пределами. В последние годы Российская Федерация упорно трудилась, чтобы разрушить это единство, которое ЕС и его предшественники строили в течение более чем 60 лет, пишет для чешского издания Aktuální Zprávy (перевод - Сharter97.org) Йозеф Крупа.

Россия по-своему трактует международное право, с целью извлечений собственной пользы. И проблема не только в том, что да, многие страны делают то же самое, проблема в том, что Российская Федерация никогда не признает своих ошибок и действует самостоятельно. Хотя это может быть плюсом, но это не в международной политике. В конце концов, все нельзя решить с помощью оружия и запугивания. К сожалению, эти понятия не понятны России.

Живой пример - посол России в Австрии Дмитрий Любинский: несмотря на то, что президент России Владимир Путин подписал парижские документы, посол России в Австрии выборочно решает, какие положения соглашений Кремль должен соблюдать, а какие - нет. Традиционная практика советской, а теперь и российской дипломатии заключается в том, что вместо того, чтобы выполнять свои собственные обязанности, она должна перейти к бесконечным разговорам об обвинении других участников договора, в данном случае Украины, хотя нарушителем является именно Россия. По формуле Штайнмайера все просто и понятно: если у представителей Украины, Германии и Франции общая твердая позиция по решению проблемы, то у Кремля другая цель – спровоцировать «столкновение» между договаривающимися сторонами.

Российская Федерация неоднократно «успешно выполняла» свои обязательства по Уставу ООН, в том числе и в отношении официального Киева. Примеры - продолжающиеся конфликты по всему миру (в том числе замороженные): Украина, Ливия, Сирия, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Вместо того чтобы бороться с кровопролитием, Россия накладывает вето на резолюции Совета Безопасности ООН, используя свое положение в ООН, ставя под угрозу авторитет и способность всего Совета Безопасности нести самое важное бремя - обеспечение международного мира и безопасности. Если принцип pacta sunt servanda не для России, всегда есть выход, например, оставить пост постоянного члена СБ ООН, чтобы его заняла отвественная страна, выполняющая взятые на себя обязательства и не скрывающая свои преступления.

В последнее десятилетие Российская Федерация стала ненадежным международным партнером. Кремль продолжает нарушать резолюции, заявления Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, документы ОБСЕ и другие межправительственные соглашения и международные договоры, которые каждая страна должна выполнять добросовестно и ответственно. Но вместо того, чтобы все уладить, русские отчаянно пытаются обвинить всех, кроме самих себя. Важнейшие резолюции Совета Безопасности ООН по: войне в Ливии и Сирии, урегулированию спора по поводу аннексии Крыма, расследованию сбития MH-17 были закрыты одним и тем же постоянным членом Совета Безопасности - Российской Федерацией. Кроме того, против Российской Федерации введены экономические санкции, которые будут действовать до тех пор, пока Российская Федерация не прекратит агрессию против Украины и ее территория не будет полностью оккупирована.

ООН неоднократно признавала аннексию Крыма Россией, есть 7 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН: 1 о территориальной целостности Украины, 4 о нарушениях прав человека и 2 о милитаризации полуострова. Действия Российской Федерации нарушают нормы Устава ООН, 4-й Женевской конвенции и ряда других международных актов. Кроме того, поведение Кремля соответствует определению агрессии, принятому резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г., не только в отношении Крыма, но и в отношении Донбасса.

Европарламент принял резолюции, в которых подчеркивается, что санкции против Российской Федерации должны сохраняться до тех пор, пока Россия не выполнит все условия Минских соглашений и не выведет свои войска с территории Украины.

Депутаты Европарламента также обеспокоены тем, что российская пропаганда набирает силу в странах-членах ЕС. Российская Федерация неоднократно описывалась как ведущая информационные войны с использованием элементов дезинформации, как в данном случае с послом. Еврокомиссия также рассматривает введение санкций против России как страны, распространяющей дезинформацию. В Европейском плане действий в области демократии говорится, что члены ЕС должны более систематически использовать весь спектр инструментов для противодействия и предотвращения иностранного вмешательства и операций по влиянию, в том числе и путем введения ограничительных мер против виновных. Это будет демонстрация того, что слова российского посла в Австрии являются еще одним элементом дезинформации. С начала 2015 года мониторинговая миссия Европейской службы внешних связей получила более 10 000 примеров прокремлевской дезинформации.

Советник президента России Дмитрий Козак вместо того, чтобы устраивать очередной саммит (глав государств), постоянно откладывает встречи на этом уровне с консультантами глав государств, затягивая весь процесс принятия решений, чтобы помочь остановить кровопролитие и вернуть Донбасс под контроль Украины. Российская делегация, в частности Дмитрий Козак, часто пытается довести встречу до самого низкого уровня, предусмотренного нормандским форматом, - встречи советников президента. Для этого они используют формальные, несущественные вопросы, которые только россияне считают очень важными. Причина переноса встречи - несогласованность проектов итоговых документов с российской стороной. Опасаясь, что он упадет лицом в грязь, г-н Козак предпочел заранее изучить документы, чтобы получить больше времени для принятия решений и внедрения деструктивных идей, которые противоречили бы позиции других участников процесса. Козак знает, что без успешных переговоров на уровне советников встречи глав государств не будет.

Владислав Сурков неожиданно попал в неловкую ситуацию во время встречи глав государств в декабре 2019 года. Документы, которые должны были подписать главы государств, не были утверждены на предварительных встречах советников президента, и Путин просто не понимал, что ему подписывать. Козак, глядя на опыт своего предшественника, не допускает такой ошибки, заранее требуя абсолютно все материалы. Столь банальные выходки Дмитрия Козака явно не повышают авторитет его делегации, ведь все прекрасно понимают, что просто зря теряют время. Соответственно, на решение проблем, которые можно рассмотреть в течение двух-трех месяцев, русские тратят минимум пол года, что не поможет эффективно решить вопрос Донбасса.

Кроме того, Российская Федерация постоянно пытается переложить ответственность за приостановку переговоров на другую сторону. Дмитрий Козак постоянно подчеркивал, что в урегулировании конфликта не достигнуто никакого прогресса, что ей не с кем поговорить в нормандском формате, что срывается переговорный процесс. Он также призывает внести поправки в Конституцию Украины и предоставить «независимым» (оккупированным) территориям Донецкой и Луганской областей особый статус. Если его требования не будут выполнені, российская делегация не приедет на встречу. Это означает, что все, что делает Российская Федерация в нормандском формате, является деструктивным, делается для дискредитации и подрыва этого формата, а значит, наглядно демонстрирует реальные цели официальной Москвы в решении проблемы самого украинского Донбасса - его реинтеграции в Украину на условия России либо сохранение текущего статуса-кво как можно дольше, по крайней мере, до тех пор, пока не появится возможность быстро решить этот вопрос. После ситуации «обнуления» правительство Путина может терпеть и ждать столько, сколько потребуется.

Что касается упомянутого послом обмена пленными, то, с его слов, такого понятия как «частично не удалось», не существует. Условие такого характера может быть выполнено, а может и не выполнено. Если обмен состоялся и сам господин Любинский не отрицает этого, то условия обмена выполнены, а все остальное - преувеличение посла.

Эти аспекты, изложенные выше, снова свидетельствуют о том, что страна, не уважающая международное право, не может диктовать, как жить другим странам, и, следовательно, быть в Совете Безопасности ООН. Варварские методы, используемые Россией в ЕС, и особенно в Чехии, где активны российские спецслужбы, не имеют ничего общего с цивилизованным миром. Хотя Чехия считается самой привлекательной для России страной в ЕС, мы все еще помним 1968 год, и вмешательство российских войск так легко не стереть из нашей памяти. Чехи уважают русских, но не уважают его руководство, несмотря на то, что президент Земан - близкий друг России, но Земан - это не вся Чехия, а Путин - не вся Россия. Но даже в этом случае сегодня Российская Федерация представляет собой угрозу, с которой нужно быть очень осторожным.

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