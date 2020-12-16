Как менялась зарплата в Беларуси: заводчанин опубликовал расчетники за 20 лет 2 16.12.2020, 12:52

3,001

Сколько из этих денег пошло в ФСЗН, на подоходный налог и профсоюзный сбор?

Андрею 44 года. Почти половину из них он трудится на одном из крупных столичных госпредприятий. Каждый месяц, получая расчетник, он не выбрасывал его, а сохранял, пишет onliner.by.

Как менялась зарплата заводчанина все эти годы? Сколько из этих денег пошло в ФСЗН, на подоходный налог и профсоюзный сбор?

Первый расчетник, который есть у Андрея, — за март 2000 года. Тот год был примечателен не только фактом смены тысячелетий, круглой цифрой или страшилками о конце света. Первого января Беларусь проснулась без трех нулей. Тогда мы первый раз сказали прощай миллионам.

И если бы не это событие, то зарплата заводчанина на тот момент была бы чуть больше 52 млн, а так в расчетнике красовались всего 52 132 рубля «грязными». По мартовскому курсу в 424 рубля за доллар можно было купить $123.

К концу 2000 года американская валюта подорожала в 3,6 раза — до 1180 рублей. Выросшая в рублевом эквиваленте получка съехала на отметку в $74.

«Тысячником» Андрей пробыл не так уж долго. Свой первый миллион рублей он заработал уже в апреле 2006 года — на тот момент это было $486. Средняя начисленная зарплата в стране тогда была почти в два раза ниже (согласно общей статистике Белстата, снова миллионерами все белорусы стали лишь в конце 2007-го).

Стабильно больше в долларах Андрей получал до 2008 года. На стыке 2008-го и 2009-го, когда случился мировой финансовый кризис, доллар всего за одну ночь вырос с 2200 до 2650 рублей. Тогда зарплата в долларах у Андрея просела в среднем на $20 в эквиваленте.

Следующие три года зарплата в рублях росла, а вот в валюте падала. Оно и неудивительно, если вспомнить трехкратный рост доллара в 2011-м.

Затем был трехлетний период увеличения. Зарплатного пика Андрей достиг в 2013-м. В среднем за месяц у него выходило $764 в эквиваленте. Так много за два десятилетия он еще не зарабатывал.

Сильное проседание зарплаты Андрей почувствовал в 2015 году: по сравнению с 2014-м его заработок упал на $129 в эквиваленте. Хотя в рублях зарплата выросла. В 2016 году зарплата падала и в долларовом, и в рублевом эквиваленте — средняя начисленная снизилась на $108 в эквиваленте.

В этом же году заводчанин, как и все белорусы, снова перестал быть миллионером. Эра круглых сумм закончилась в июне 2016-го, когда в стране убрали четыре нуля.

На следующий год после этого события средняя зарплата Андрея стала расти, и пока резкого скачка вниз не наблюдалось.

В 2020 году заработок Андрея варьируется на уровне 1600—2000 рублей. В пересчете на доллары его октябрьская зарплата была равна $671.

Сколько же в целом за это время Андрей заплатил налогов и различных отчислений. Мы посчитали, что за 20 лет (с 2000-го по 2019-й) Андрей уплатил 13 314 рублей подоходного налога (который до 2015 года составлял 12%, а затем вырос до 13%), а также отдал государственному профсоюзу 1071 рубль (по 1% от зарплаты ежемесячно). Также в расчетнике он увидел столько же отчислений в пенсионный фонд.

Но больше всего отчислений вышло в ФСЗН — тех самых, которые не отражены в расчетнике, но их точно платит работодатель Андрея. За 20 лет эта сумма составила 47 922 рубля, или в среднем по 200 рублей в месяц.

Сам Андрей ворох своих расчетников никогда не анализировал. Говорит, собирал, и все. Поэтому в оценке своего уровня жизни и изменении финансового положения ориентируется только на личные ощущения.

— Конечно, по сравнению с тем временем, когда я только пришел на завод, мое финансовое положение улучшилось, — объясняет мужчина. — Появился стаж, опыт, я вырос в должности. Начинал с низов, закончил чуть повыше — вот и зарплата выросла. Но вот что интересно. 20 лет назад, хоть зарплата была намного меньше, ее хватало, чтобы скромно жить. Сейчас же зарплата выше, но уровень жизни выше, и на жизнь нужно больше.

Андрей говорит, что квартирный вопрос у него был решен, поэтому каких-то кредитов или долгов он не имеет. Правда, и какой-то внушительной суммы накоплений за 20 лет не случилось. Иногда он пытается что-то отложить, но только возникает потребность в чем-то — отложенное тратится моментом.

— Вероятно, это особенности моего характера, у других копить каким-то образом получается, — считает Андрей (поэтому для совершения каких-то крупных покупок: мебели или еще чего-то — он пользуется кредитной картой: скопить нужную сумму на дорогую покупку не получается). — При этом не могу сказать, что существую от зарплаты до зарплаты, денег на жизнь мне хватает. И съездить в отпуск на горные лыжи на две недели тоже могу себе позволить. Считаю, что за мою работу мне платят адекватные деньги. Можно еще $100 в эквиваленте докинуть — и будет вообще шикарно для нашего уровня и госпредприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».