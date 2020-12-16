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Стачка охватывает БМЗ: забастовал специалист с 20-летним стажем

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  • 16.12.2020, 13:04
  • 1,841
Стачка охватывает БМЗ: забастовал специалист с 20-летним стажем
Кизеев Николай

Старший вальцовщик Николай Кизеев — один из инициаторов создания независимого профсоюза на предприятии.

Стачка продолжается на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), сообщает телеграм-канал «Баста!».

Сегодня к стачке присоединился старший вальцовщик 7-го разряда стана 320 СПЦ-1 ОАО БМЗ Кизеев Николай Васильевич.

Стаж работы на предприятии — 20 лет. Он был одним из 11 человек, подавших заявление на регистрацию первичной организации Белорусского независимого профсоюза на своем предприятии.

Кизеев Николай
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