Стачка охватывает БМЗ: забастовал специалист с 20-летним стажем

Стачка охватывает БМЗ: забастовал специалист с 20-летним стажем1
- 16.12.2020, 13:04
- 1,841
Старший вальцовщик Николай Кизеев — один из инициаторов создания независимого профсоюза на предприятии.
Стачка продолжается на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), сообщает телеграм-канал «Баста!».
Сегодня к стачке присоединился старший вальцовщик 7-го разряда стана 320 СПЦ-1 ОАО БМЗ Кизеев Николай Васильевич.
Стаж работы на предприятии — 20 лет. Он был одним из 11 человек, подавших заявление на регистрацию первичной организации Белорусского независимого профсоюза на своем предприятии.