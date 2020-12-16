Что будет с Лукашенко после наложенной на него анафемы? 5 16.12.2020, 13:06

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Фото: ТАСС

Это — крайняя мера, которую применяет церковь.

В конце ноября глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин из Торонто во время богослужения объявил об отлучении Александра Лукашенко от церкви и наложил на него анафему. Доктор теологии Ирина Дубенецкая в интервью с «Радыё Свабода» рассказывает, что это означает.

Почему анафема ассоциируется в народе с проклятием

– Ирина, почему анафему – акт отлучения человека от церкви – в народе называют и считают проклятием. Известно, что Церковь никого не проклинает, да и само проклятие у верующих считается грехом.

– Если говорить по правде, анафема и проклятие не такие далекие понятия. Анафема функционирует через века как отлучение от церкви — это полное, тотальное отлучение от церковной общины. Само это греческое слово означает пожертвование, возношение. В еврейской Библии и в греческом переводе оно употребляется в две стороны: как возношение, посвященное богу, и как нечто отделенное, запретное. Например, в книге Левита это запрет применять то, что посвящено богу.

А в народе анафема ассоциируется с проклятием как раз потому, что полное отлучение от общества означало как раз падение, выпадание из человеческого общества. Согласно практике, это означает, что человек перестает быть человеком, равным другим.

В Новом Завете мы встречаем анафему несколько раз в письмах Павла. Один из примеров – первое письмо Коринфянам, когда Павел говорит, что никто не может наложить анафему на Иисуса или никто не может назвать его Господом кроме как дух Святый.

Значение анафему как отлучения от человеческого общества постепенно набирало свое значение, но уже в ранней Церкви оно функционирует именно так.

А в средневековье анафема уже в полной мере была проклятием.

Это крайняя мера, которую применяет церковь.

Глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин сегодня во время службы в соборе святого Кирилла Турау в Торонто наложил анафему на Александра Лукашенко и отлучил его от церкви.

Есть малая экскоммуникация и большая, тотальная. Можно упомянуть пример с ХІ века, когда на императора Священной Римской империи Генриха IV из-за конфликта с папой римским Григорием VІІ была наложена анафема. Тогда сразу все немецкие князья были готовы свергнуть его с императоров и выбрать другого. Ему пришлось босиком три дня идти через Альпы и ждать, пока папа вернет его в церковь. Папа его вернул, и он снова стал императором, так как под анафемой он не мог им быть.

Значение анафемы для того, кто к церкви не принадлежит

– Из того, что вы сказали, следует, что народ, понимая анафему как проклятие, не очень далек от истины. Но имеет ли значение анафема, если она выносится человеку, который формально принадлежит к другой церкви или вовсе не принадлежит к никакой?

– На самом деле, это не имеет смысла, так как анафема – это все же экскоммуникация, отлучение от церковного сообщества. Нельзя отсоединить от сообщества того, кто к ней не принадлежит.

Так что анафема Лукашенко от главы Белорусской автокефальной православной церкви – это скорее символический жест, скорее именно в народном значении.

Анафема – это всегда крайняя мера. Перед ней всегда проводятся беседы, попытки не довести до последнего шага.

Причиной анафемы может быть коррозия или схизма. Плохое поведение человека не может быть причиной отлучения от церковного сообщества. Есть другие меры, при помощи которых пытаются вернуть грешника в сообщество, например, запрет причастия и т.д.

Православные церкви сегодня официально могут налагать анафему. В католической церкви анафема была длинный, но сегодня у католиков анафемы нет. Есть экскоммуникация. Анафема – это тоже экскоммуникация, но сегодня у католиков — это запрет причастия на определенное время или малая экскоммуникация. А большой экскоммуникации у католиков уже нет, последняя редакция канонического права этого не предусматривает.

Поэтому вот как можно подытожить. Нельзя отделить от церковного сообщества человека, который к нему не принадлежит. Поэтому когда случается факт анафемы относительно такого человека, то мы имеем дело со Вторым, народным значением анафемы – как обозначение максимально плохих поступков, которые сделал этот человек.

– В письме, которое я получил из Канады с текстом анафемы, содержалось и предложение архиепископа Святослава Логина минским протестующим в следующее воскресенье после вынесения Лукашенко анафемы не проводить марш, но всем без плакатов и флагов прийти к храмам и трижды хором выкрикнуть: «Анафема, анафема, анафема». Как вы прокомментируете это предложение, которое, как известно, не было озвучено публично и не стало фактом?

– В любом случае, это новая идея в двухтысячелетней истории анафемов. Верующие никогда не могут отдать анафеме кого-либо, это делают высшие церковные иерархи. Верующие могут реагировать на анафему, понимая, что этот человек сейчас к их числу не принадлежит, он изгой. Так это и было в истории. Поэтому для проклятого человека очень важно вернуться в сообщество.

Так глава БАПЦ может анафематствовать верующих этой церкви. А по отношению к верующим другой церковной общины он может сделать это только символически.

Так что это его предложение имеет не каноническое, не церковное, а общественное значение.

Что будет с человеком, которого отлучили от церкви

– Если говорить о нематериальном, неземном значении анафемов. По вашему мнению, такой акт имеет смысл и какой-то сверхъестественное, мистическое или трансцендентное смысл? Иначе говоря, что будет с человеком, которого отлучили от церкви? Пусть это произошло и на другом континенте.

– Я думаю, это зависит от человека. Вспомним евангельское: если вы идете жертвовать и знаешь, что брат твой имеет что-то против тебя, то положи свою жертву, пойди помирись с братом и только потом делай жертву. Это значит, что человек должен стремиться к тому, чтобы было наименее тех, кто к нему негативно относится.

Насколько это важно в общественной жизни и политике, зависит от самих людей.

Еще одно старое, раннее значение анафемы – это то, что гадкое в глазах бога, неприемлемое для него. В ранних текстах можно встретить такое значение. В более поздних текстах уже никто не берет на себя ответственности говорить, что богу досадно, а что нет. Но последнее обращение все равно делается между человеком и Богом, последний суд — это все равно суд бога, а не людей. Поэтому и анафему перестали употреблять в этом значении.

Но в народном понимании оно так и есть. В самых разных языках неприемлемая вещь называется анафемой – не как провозглашение анафемы, но как сама эта вещь или поступок. Вот фраза: «идея об инопланетном учреждении человека — это анафема для современной науки». Иначе говоря, неприемлемая для науки вещь. Слово «анафема» широко употребляется в современном английском языке в таком обычном, а не экклезиологическом смысле.

Поэтому, как жить человеку с наложенной на него анафемой, он решает сам.

Есть божественная месть

– Вы сказали, что суд бога – последний. Священники призывают людей не мстить. Но в народе есть мысль, что существует Божья месть. Поэтому вопрос к вам не только как к теологу, но и как к человеку, близкому к церкви. Люди очень часто рассказывают истории о грешниках, совершивших тяжкие преступления, и которые, еще при своей жизни были как-то наказаны. Люди убеждены, что это кара небес, которая иногда падает и на потомков грешников. И вот вопрос. Расплачиваются ли грешники за свои грехи еще в своей земной жизни?

– Мы не можем этого знать. Людям хочется думать, что это так. Принцип отношения человека к человеку известен – не суди и не будешь осужден. Его никто не отменял.

В общественной жизни есть другие механизмы борьбы с неприемлемыми явлениями, в том числе и в моральном смысле. Это и общественное неповиновение, которое свидетельствует о неприемлемости того, что делают власти. Сообщество регулирует это своими методами.

В исламе, если на человека налагается фатва, то каждый мусульманин, если его встретит, имеет обязанность его убить. В христианстве такого нет. Бог любит всех, можно ненавидеть грех, но нельзя ненавидеть грешника. Задача – остановить, сделать невозможными вредные действия, а не того, кто их делает. Ведь тот, кто их делает, все равно имеет свои отношения с Богом.

Следовательно, отношения между человеком и Богом имеют решающее значение.

Отношения между человеком и сообществом — это отношения другого порядка, они всегда неокончательные. Общество имеет свои механизмы воздействия, но не имеет права говорить, что знает, чего хочет бог.

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