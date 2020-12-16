Размер госдолга Беларуси на душу населения вырос более чем в 40 раз 16.12.2020, 13:56

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Как менялся госдолг Беларуси за последние 20 лет.

В этом году в Беларуси случился новый рекорд – внешний госдолг страны преодолел отметку $18 млрд, и судя по дополнительному финансированию со стороны России, по итогам года 2020 он вырастет еще сильнее. Максимально наглядно показываем, как страна увеличивала долговое бремя за последние 20 лет, и насколько выросла долговая нагрузка в расчете на каждого белоруса, сообщает myfin.by.

На преодоление порога внешнего госдолга в $2 млрд у у Беларуси ушло чуть больше 6 лет – с 2001 по 2007. Дальше все пошло значительно быстрее: с $2 млрд до $4 млрд прыгнули всего за 2 следующих года. А за следующие 2 года еще увеличил внешние госзаимствования вдвое – до $8 млрд. Планку в $10 млрд преодолели в 2011 году. И за следующие почти 10 лет вплотную приблизились к $20 млрд внешнего госдолга.

При этом растет и общий внешний долг страны, а также выплаты по нему, которые увеличиваются быстрее роста экономики: если в 2001 году на выплаты по внешнему долгу уходило 5-6% ВВП, то в 2020-м Беларусь вынуждена отдавать за долги уже 11-12% ВВП.

Растет и долговая нагрузка в расчете на каждого белоруса. За почти 20 лет размер госдолга на душу населения вырос более чем в 40 раз: с $45,9 в 2001 году до $1871,7 в октябре 2020-го.

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