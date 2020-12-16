Активисты рабочего движения Канады поддержали бастующих белорусов 16.12.2020, 14:09

Архивное фото ТАСС

К акции солидарности с Беларусью примкнули крупнейшие профсоюзы.

Представители рабочего движения Канады выражают свою солидарность с белорусскими рабочими и желают победы в борьбе с режимом.

Об этом говорится в специальном видеообращении канадских рабочих:

«Рабочее движение Канады поддерживает работников в Беларуси и всех тех, кто страдает от режима за участие или освещение мирных акций.

Канадский конгресс труда,

Федерация труда Онтарио,

Союз объединенных сталелитейщиков Канады,

Международный профсоюз работников машиностроительной и аэрокосмической промышленности,

Федерация учителей средней школы Онтарио,

Канадский профсоюз административных работников,

и канадский Союз государственных служащих уже выразили свою солидарность, путем отправки писем, заявлений или пожертвований», — говорится в обращении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».