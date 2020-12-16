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Дэвид Макаллистер: Кампания, которую режим ведет против белорусского народа, обречена на провал

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  • 16.12.2020, 14:48
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Дэвид Макаллистер: Кампания, которую режим ведет против белорусского народа, обречена на провал
Дэвид Макаллистер

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента заявил о поддержке белорусов.

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер отметил, что премия Сахарова белорусской оппозиции — это награда за «мужество, решимость и силу граждан Беларуси в их борьбе за достоинство, свободу и демократию», сообщает dw.com.

Он также отметил, пишет DW, что «кампания террора, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал».

Политик также добавил, что ЕС будет поддерживать оппозицию Беларуси, пока ее легитимные требования не будут выполнены.

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