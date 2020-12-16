Владимир Познер жестко раскритиковал белорусский режим 22 16.12.2020, 14:38

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Владимир Познер

Фото: РИА «Новости»

Журналист считает, что руководство Беларуси нужно судить.

Власть боится того, что общество узнает правду. Известный российский телеведущий Владимир Познер высказался по поводу задержания белорусских журналистов.

«Некоторое время тому назад я получил письмо от Марины Золотовой, главного редактора tut.by, — написал в Instagram Владимир Познер. — В этом письме она просит меня высказаться по поводу трех журналисток — Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и Катерины Борисевич — которые содержатся в СИЗО и которым грозит тюремное заключение сроком в три года за то, что они… выполняли свою журналистскую обязанность. Разумеется, обвинение звучит иначе, но суть такова.

Вообще, когда сажают журналистов, это всегда — я настаиваю на этом — говорит о страхе власти. О стремлении власти заставить журналиста молчать потому, что власть боится правды, боится того, чтобы правду узнало общество. И это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего является режим господина Лукашенко.

То, что происходит в Беларуси, то, как обращаются с протестующими, ведущими себя исключительно корректно, говорит о репрессивном, я даже позволил бы себе сказать, карательном характере режима.

Если кого и следовало бы судить, то это руководство этой страны, которое несет прямую ответственность за неслыханную жестокость, с которой так называемые силы порядка обращаются с теми, кто позволяют себе громко протестовать против режима, который по своей сути является бесчеловечным».

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