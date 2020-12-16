Владимир Познер жестко раскритиковал белорусский режим

Владимир Познер жестко раскритиковал белорусский режим22
- 16.12.2020, 14:38
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Журналист считает, что руководство Беларуси нужно судить.
Власть боится того, что общество узнает правду. Известный российский телеведущий Владимир Познер высказался по поводу задержания белорусских журналистов.
«Некоторое время тому назад я получил письмо от Марины Золотовой, главного редактора tut.by, — написал в Instagram Владимир Познер. — В этом письме она просит меня высказаться по поводу трех журналисток — Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и Катерины Борисевич — которые содержатся в СИЗО и которым грозит тюремное заключение сроком в три года за то, что они… выполняли свою журналистскую обязанность. Разумеется, обвинение звучит иначе, но суть такова.
Вообще, когда сажают журналистов, это всегда — я настаиваю на этом — говорит о страхе власти. О стремлении власти заставить журналиста молчать потому, что власть боится правды, боится того, чтобы правду узнало общество. И это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего является режим господина Лукашенко.
То, что происходит в Беларуси, то, как обращаются с протестующими, ведущими себя исключительно корректно, говорит о репрессивном, я даже позволил бы себе сказать, карательном характере режима.
Если кого и следовало бы судить, то это руководство этой страны, которое несет прямую ответственность за неслыханную жестокость, с которой так называемые силы порядка обращаются с теми, кто позволяют себе громко протестовать против режима, который по своей сути является бесчеловечным».