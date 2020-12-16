«Белавиа» отменяет целый ряд авиарейсов 8 16.12.2020, 14:55

10,201

Фото: charter97.org

Из Беларуси все сложнее уехать.

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, до 31 января 2021 г. включительно в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Кроме того, до 31 декабря приостановлено выполнение полетов в Таллин, до 1 января — в Ашхабад, до 31 января 2021 г. — в Ригу. Еще «Белавиа» не будет летать в Будапешт и Алматы до 27 марта 2021-го.

В авиакомпании напоминают, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 г., обратившись в любое время до указанной даты в кассы, представительства или службу поддержки авиакомпании.

Отметим, что с 21 декабря Беларусь закрывает наземную границу со всеми странами, кроме России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».