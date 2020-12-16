Помпео потребовал от России объяснений по отравлению Навального 7 16.12.2020, 15:06

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь сообщил, что США начали оценивать информацию.

Соединенные Штаты ждут от России объяснений по поводу ситуации с Алексеем Навальным, сказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро. Текст интервью опубликовали на сайте Государственного департамента США 15 декабря. (перевод – «Гордон»).

Помпео спросили, как американское правительство отреагирует на новые сведения о российских сотрудниках ФСБ, которые были на месте отравления российского политика.

«Мы пока ничего не сделали в том, что касается новой информации, кроме как начали оценивать то, что мы знаем. Но достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злостную деятельность. Мы потребовали, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал и все еще ждем этих ответов», – утверждает глава американской дипломатии.

США и Европа уже ввели ограничения против России за «такой род деятельности», заявил Помпео.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на «Новичок». Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы «Новичок» подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи «Шарите» сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный «по неустановленной причине» мог сам принять яд из группы «Новичок».

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

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