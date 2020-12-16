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Николай Сванидзе: Лукашенко демонстрирует слабость

  • 16.12.2020, 15:15
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Николай Сванидзе: Лукашенко демонстрирует слабость
Николай Сванидзе

Телеведущий выступил в защиту белорусских журналисток.

Известный российский телеведущий Николай Сванидзе выступил в поддержку арестованных белорусских журналисток и обратился к Лукашенко, сообщает tut.by:

— Журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, оставьте журналистов в покое, дайте им выполнять свою работу.

Напомним, журналист tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом по ч. 3 ст. 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям», которое возбудила Генеральная прокуратура. Катерина в своей статье привела слова медика о том, что в крови у Романа Бондаренко не было алкоголя. Представители власти заявляли об обратном. Сейчас она находится в СИЗО на Володарского.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушек задержали 15 ноября после прямого эфира с «Площади перемен», где силовики жестко разогнали акцию протеста.

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