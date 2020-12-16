Белорусы внесли компанию Conte в черный список 3 16.12.2020, 15:37

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Владелец компании дружен с Тараканом.

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова продолжает отбывать на Окрестина административный арест. Предполагалось, что на свободу «Мисс Беларуси-2008» выйдет в пятницу 11 декабря, однако оказалось, что в застенке она пробудет минимум до 20 декабря, сообщает by.tribuna.com.

До того, как активно включиться в бурную послевыборную жизнь, Хижинкова около десяти лет была лицом бренда одежды Conte. Модель по-прежнему украшает упаковку линейки колготок Conte Elegant, хотя уже не имеет на руках контракт с компанией. Последний раз Ольга поддерживала продвижение бренда в 2018-м в рамках весенней активности компании.

Интересно, что в первые дни после ареста «Белпочта» продавала колготки с изображением модели, заклеивая лицо ценником. Совпадение?

Мириться с арестом Хижинковой не стали обычные белоруски. После очередного продления суток девушки запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова. Белоруски фотографируют ноги в колготках, размещая рядом упаковку Conte с изображением Ольги.

Conte на арест Хижинковой пока никак не отреагировала

Компания, чьим лицом долгое время являлась Хижинкова, никак не комментирует ее арест. Формально придраться не к чему: контрактные отношения производителя колготок и модели истекли, стороны больше ничего не связывает. Однако при этом Ольга продолжает прочно ассоциироваться с продукцией бренда, ее фото по-прежнему на упаковке. Сайт Marketing.by связывался с отделом маркетинга Conte, чтобы спросить про отношение к той ситуации, в которой оказалась Хижинкова. Однако отдел что-либо комментировать отказался, сообщив, что высказываться по этой теме может только руководство.

Появление российское селебрити в инстаграме Conte возмутило многих пользователей

На фоне флешмоба #ЯМыХижинкова в минувшее воскресенье Conte добавила в свой Instagram пост с описанием очередной модели колготок, подкрепив его мнением Ляйсан Утяшевой – двукратной чемпионки Европы (2002, 2004) по художественной гимнастике в составе сборной России.

Рекламируя три вида продукции Conte, Утяшева рассказала, что с 16 лет обожает черные колготки, в которых удобно даже тренироваться.

«А сколько радости было, когда получала официальное добро от мамы зимой на мини-юбку, сказав «ну я же в колготках». Время шло, модные тенденции менялись и теперь можно выбрать на любой вкус: с полосками, под леопард, в горошек и выбор не ограничен... Вы предпочитаете классику или с узорами? И нереально интригующее ощущение хулиганства, позволяя себе любые позы в красивых колготках?» – процитировал гимнастку аккаунт Conte.

Пост с фотографиями Утяшевой пользователи восприняли, как желание Conte сменить лицо бренда, и начали оставлять гневные комментарии. Из-за шквала сообщений владельцы аккаунта даже на время закрыли комментирование под фотографией. Правда, затем вернули своим подписчикам возможность комментировать.

Как отреагировала Conte на критику

«Трибуна» получила ответ от Conte по фотографиям Утяшевой в своем аккаунте. Там сообщили, что сотрудничество с российской гимнасткой проходит в рамках международной рекламной кампании с брендом LYCRA. При этом Ляйсан не будет новым лицом Conte.

Утяшева сопереживает белорусам

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта давно дружит с Утяшевой. В социальных сетах девушек можно найти совместные фотографии.

Под постом в аккаунте Tribuna.com, где белорусы также возмущались фотографиями российской гимнастки, Станюта написала, что Conte не собирается делать Утяшеву лицом своего бренда. Также гимнастка отметила, что Ляйсан сопереживает белорусам.

Станюта сама активно поддерживает арестованную Хижинкову и других белорусов, находящихся за решеткой. Иногда находящейся на свободе гимнастке становится стыдно из-за того, что она разделяет страданий других.

«Я сплю в удобной кровати, в то время как многие ютятся в холодной камере... Грустно, что я выбираю, что могу поесть, а некоторые мечтают о передачке... Аппетит сразу исчезает и у меня... Внезапно накрывает чувство неловкости, когда я просто иду по городу, смотрю на солнце, а люди ждут небольших прогулок и так, как показывает практика, их могут и не дождаться...» – написала Мелитина в своем Instagram.

Владелец Conte дружен с Лукашенко

Компанию Conte в 1997 году основал гродненский предприниматель Валентин Байко, занявшийся производством на то время дефицитных колготок. Со временем фирма расширила линейку продукции, начав производить одежду для мужчин и детей. Conte всегда был нацелен на экспорт, поэтому 70 процентов произведенных товаров продает в более чем 30 стран мира.

По версии сетевого журнала «Ежедневник», 50-летний Байко занимает седьмое место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси за 2019 год. В 2015-м Conte занял второе место среди белорусских частных компаний по доходности, уступив только «Евроопту». Украинцы оценивали стоимость компании в 50 миллионов долларов. Кроме Conte Байко имеет бизнесы в легкой промышленности, продовольствии, дистрибуции, девелопменте, ретейле, энергетике, логистике и туризме.

Байко отлично вписывается в концепцию АГЛ об импортозамещении. Именно Conte в первые годы президентства Лукашенко взялся за замену заграничных колготок на белорусские. Предприниматель участвовал в заседаниях правительства, а государство не раз давало выгодные кредиты предприятиям Байко. Сейчас бизнесмен в довесок является членом Совета республики от Гродненской области (входит в постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам).

В 2019-м Лукашенко во время «Большого разговора» упомянул Байко вместе с владельцем «Санта Бремор» Александром Мошенским.

«Пусть они не олигархи, не супер богатые, но имеют достаток. Почему их знаю? Если надо на спорт или еще на что-то, говорю, попросите у них. Они никогда не отказывают и помогают и спортсменам, и больным, и нищим. Жалоб не было. Сигнал бы прозвучал. Я не знаю, что им надо, для того, чтобы завтра свободно производить товар и продавать», – рассказал Лукашенко.

Во время сентябрьского визита Лукашенко в Гродно, состоявшегося после выборов, бизнесмен находился в его свите.

После выборов Conte попала в черный список мобильного приложения «Крама». Сервис создан для того, чтобы покупатель прямо в магазине мог определить, связана ли компания-производитель товара с Лукашенко либо с фирмами, которые притесняют сотрудников из-за участия в протестах. «Крама» сообщает, что СООО «Конте Спа» руководит или владеет чиновник (парламентарий).

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