СМИ: Глава внешней разведки России пользуется активами азербайджанского миллиардера 7 16.12.2020, 15:49

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Сергей Нарышкин

Это могло повлиять на позицию РФ в войне за Нагорный Карабах.

Главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и члены его семьи пользуются активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова, выяснил Проект. Нисанов владеет торговым центром "Европейский" и гостиницей "Украина" в Москве и считается самым успешным в России рантье с состоянием $2,7 млрд.

"В разгар войны за Нагорный Карабах Россия не стала оказывать помощь Армении, своему военному союзнику. История миллиардера Года Нисанова и его связей с руководством России и Азербайджана может пролить свет на причины такого решения. Эти связи настолько тесны, что в разгар конфликта глава российской разведки Сергей Нарышкин плавал в личном бассейне Нисанова в компании члена семьи азербайджанского вице-премьера", – пишут авторы расследования.

Они утверждают, что глава Службы внешней разведки России каждый день ходит плавать в личный бассейн Нисанова в "Европейском", который спрятан за дверью на пятом этаже торгового центра и предназначен только для азербайджанского миллиардера и его друзей.

Семья Нарышкина, по данным журналистов, неоднократно летала на личном бизнес-джете миллиардера: например, в Австрию – кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем миллиардеру фуд-кластере "Депо" и справляла свое 30-летие на корабле принадлежащей Нисанову "Флотилии Radisson" в компании подруги – дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.

Кроме того, семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает сделка с недвижимостью, которую "Проект" называет "очень странной". В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном "Доме на Композиторской" в районе Нового Арбата рыночной стоимостью более 100 млн рублей. Дочери главы СВР на момент покупки было 23 года, пишут журналисты, и нигде, кроме как в плавании, она себя не проявила. Доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе, в том году составил 5 млн рублей. Всего через два месяца Вероника Нарышкина переехала в квартиру в ЖК "Ломоносов". Девушка обменялась жильем с сотрудником Эльмана Байрамова, человеком из ближнего круга Нисанова.

По данным издания, Байрамов познакомил Нарышкина и Нисанова, и он же указывает на тесные связи главного разведчика России с руководством Азербайджана. Байрамов, сообщает "Проект" не только работает с Нисановым, он еще и член семьи вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова (его дочь замужем за сыном политика). Байрамов ходит в бассейн Нисанова в "Европейском" вместе с Нарышкиным, причем приезжает туда на машине с дипломатическими номерами Азербайджана.

Несколько высокопоставленных источников "Проекта" утверждают, что Год Нисанов также дружит с братьями Ротенбергами, близкими к президенту Путину. "И это тоже больше, чем дружба. Это бизнес", – подчеркивают расследователи.

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