Бывшая жена Джеффа Безоса тратит по миллиарду долларов в месяц на благотворительность.6
- 16.12.2020, 16:05
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Маккензи Скотт бьет рекорды помощи бедным.
Маккензи Скотт, бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность 4,2 млрд долларов. И как написала в своем блоге сама Скотт, она не собирается на этом останавливаться. После развода с Безосом она вошла в число самых состоятельных людей в мире, сообщает bbc.com.
Деньги получат организации, помогающие американцам в пандемию, - в том числе продовольственные банки или фонды чрезвычайной помощи.
«Пандемия стала разрушительным ударом для тех американцев, кто и так едва сводил концы с концами, - написала она в своем блоге. - Экономические и медицинские последствия особенно тяжелы для женщин, нацменьшинств и бедных. Между тем богатство миллиардеров за это время увеличилось».
Стоимость 25% акций «Амазон», доставшихся Маккензи Скотт после расставания с Безосом, в этом году выросла с 23,6 миллиарда до 60,7 миллиарда долларов. Коронавирус вызвал спад во многих отраслях экономики, но обернулся бумом для интернет-торговли.
50-летняя писательница и общественная активистка в общем списке самых богатых людей мира занимает 18-е место. Возглавляет этот список ее бывший муж.
В июле этого года Скотт пожертвовала на те же цели еще 1,7 миллиарда долларов.
Эксперты в сфере благотворительности восхищены как этими суммами, так и предварительной работой, проделанной Маккензи Скотт и ее помощниками. Из почти 6,5 тысячи американских благотворительных фондов они скрупулезно отобрали сперва 116, а затем еще 380.
По словам Скотт, были проведены сотни собеседований и проанализированы тысячи страниц документов, посвященных конкретным нуждам людей и эффективности организаций.
Предпочтение отдавалось тем, кто «работает с группами людей, в наибольшей степени страдающими от проблем с питанием, расового неравенства, локально сконцентрированной бедности и недостаточного доступа к филантропическому капиталу».
В прошлом году Маккензи Скотт подписала «Клятву дарения» - моральное обязательство пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительные цели.
К кампании, начатой в 2010 году Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом, к тому времени присоединились 204 миллиардера из 23 стран, в том числе Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер и Марк Цукерберг, а из россиян - Владимир Потанин.
«У меня слишком много денег, и я хочу ими поделиться», - написала тогда Скотт.
Миллиарды Безоса
Маккензи Скотт и Джефф Безос поженились в 1993 году. Спустя год он основал Amazon, в котором она стала первым сотрудником.
Супруги прожили вместе 26 лет. У них три сына и одна приемная дочь.
С начала 2020 года благодаря росту онлайн-торговли состояние Безоса увеличилось со 115 до 185 миллиардов долларов, согласно «Индексу миллиардеров» агентства Bloomberg.
Недавно он объявил о намерении перечислить 10 миллиардов на борьбу с изменением климата. Первые 800 миллионов в ноябре поступили 16 организациям.
Крупнейшие пожертвования
В 2020 году отмечен рост числа больших благотворительных взносов со стороны предпринимателей, спортивных звезд и других знаменитостей, прежде всего в связи с пандемией коронавируса.
Одним из самых щедрых дарителей оказался один из основателей Twitter Джек Дорси, который в апреле отдал на борьбу с Covid-19 миллиард из 3,9 миллиардов долларов своего личного состояния.
Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс через свой фонд потратили 305 миллионов на создание вакцин и закупку диагностического оборудования.
Создатель «Гарри Поттера» Джоан Роулинг внесла миллион фунтов (1,35 млн долларов) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия, выросшего во время локдауна.
Глава Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан направили 300 миллионов долларов на «защиту американских выборов». Большая часть этой суммы досталась некоммерческой организации «Центр технологичной гражданской жизни» и была израсходована на оплату работников избирательных комиссий и их обеспечение средствами защиты от коронавируса, а также на создание сети специальных ящиков, в которых избиратели могли оставить заполненные бюллетени, не являясь на участок.
Звезда баскетбола Майкл Джордан в июне объявил, что в течение следующих 10 лет пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расовой несправедливостью, в том числе движению Black Lives Matter.