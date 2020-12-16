Боец ММА о праздновании победы с национальным флагом: Это минимум того, что я мог сделать для своего народа 16.12.2020, 17:28

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Марк Медведев считает бело-красно-белый флаг символом белорусского протеста.

12 декабря белорусский боец ММА Марк Медведев выиграл бой с Урисоном Кокулбековым (Таджикистан) в рамках FFC-Selection: 5. После окончания поединка Медведев вышел на ринг с БЧБ-флагом и отпраздновал победу. Эти кадры появились в социальной сети TikTok — и буквально через несколько часов, кажется, уже вся Беларусь смотрела и пересматривала этот наполненный поразительно мощной и светлой энергетикой ролик.

Свое первое после блестящей победы интервью белорусским СМИ уроженец Гомеля Марк Медведев дал «Сильным Новостям».

Детство Марка прошло в Костюковке, тогда еще поселке, а теперь микрорайоне Гомеля. Когда пришло время выбирать, какой спортивной секции отдать предпочтение, это не составило большого труда — греко-римская борьба и футбол были и остаются визитными карточками Костюковки. «Конечно же, я выбрал борьбу», — говорит Марк. В выборе он не ошибся: буквально с первых тренировок начал показывать неплохие результаты, а в 16 лет боролся уже на хорошем уровне. Перед Марком открывались отличные перспективы, но, к сожалению, именно в это время он получил целый ряд серьезных травм. «Это меня немного подкосило», — признается Марк.

Кто знает, как бы дальше сложилась судьба Марка Медведева в спорте, если бы он не был призван в 38-ую Брестскую десантно-штурмовую бригаду. В армии он познакомился с другим видом единоборств — с рукопашным боем. «Начал драться. Руками я не очень умел тогда бить и просто борол своих соперников: поднимал — кидал. Но это приносило плоды: я начал выигрывать», — рассказывает Марк. К греко-римской борьбе он так больше и не вернулся, решив развивать свой талант в направлении смешанных боевых искусств, или ММА.

Уже четыре года Марк Медведев живет и тренируется в Москве. Это связано с тем, что строить серьезную спортивную карьеру в области ММА в Гомеле оказалось сложно, если не сказать — невозможно.

— Ночью я работал в охране, днем тренировался. Меня вновь начали преследовать травмы. Накопилось множество разных проблем. На приглашение продолжить заниматься смешанными боями в Москве я ответил согласием. В Москве мне очень повезло с тренером и с клубом: меня прекрасно приняли, позаботились о жилье, обеспечили оптимальные условия для качественных тренировок, организовали поединок. Безусловно, в Москве перед спортсменом открываются несоизмеримо большие возможности, а соответственно, и перспективы — есть куда развиваться.

При этом, мой дом — это, конечно, Гомель. Это место, где я родился и рос, с которым у меня связано много хороших воспоминаний. Каждый год я приезжаю домой надолго — на все лето. Провожу время с родителями, с младшим братом, для которого я — образец для подражания и пример во всем. Тут мне хорошо.

Схватка Марк Медведев (Беларусь) vs. Урисон Кокулбеков (Таджикистан) в рамках FFC-Selection: 5, которая состоялась 12 декабря в Москве, завершилась победой Марка сабмишном в 1 раунде. Сабмишн — ситуация в поединке, когда один из противников признает свое поражение. Марк Медведев комментирует этот бой так:

— У нас был свой гейм-план на этот бой, мы тщательнейшим образом его проработали. Огромное спасибо за это моему тренеру. Мой соперник — хороший ударник: ногами и руками отлично работает. Моя же «фишка» — бороться: я ее применил, и соперник не смог ничего противопоставить. Только первый удар ногой был немножко не по плану.

Я, конечно, хотел поработать в стойке, показать более зрелищный бой. Но очень хорошо, что схватка оказалась эффективной и без особых травм. Я быстро восстановился и хоть завтра готов тренироваться дальше.

После боя я был просто переполнен эмоциями. А когда пошли поздравления — это было неожиданно и, конечно, безумно приятно. Меня поздравляли не только друзья, но и совершенно незнакомые люди, многие знаменитости из Беларуси тоже написали слова поддержки — я на самом деле был в шоке!

Я всю ночь не спал, старался каждому ответить, поблагодарить. Надеюсь, что в будущем тех, кто за меня болеет, ждут только зрелищные поединки с моим участием. Я сейчас очень заряжен на это. Я был чрезвычайно сильно мотивирован на этот бой, а после той нереальной, просто космической поддержки, которую я получил от белорусских болельщиков — я заряжен на все 100!

В день голосования на выборах президента РБ Марк Медведев был в Беларуси. Праздник ВДВ он решил отметить поездкой в Брест, в свою армейскую бригаду. Вечером 9 августа возвращался домой, в Гомель. Такси, где находились Марк и его девушка, не могло проехать по Советской: везде пробки, улица заполнена народом.

— Поначалу я даже не понял, что происходит. Потом мы вышли из машины. И тут оказались свидетелями жесткого разгона мирных граждан. В последующие дни мы семьей тоже выходили на марши, даже младший брат с нами ходил.

Семья — это очень важно. Мой отец всегда имел очень четкую гражданскую позицию, которая не зависит от мнения большинства. Именно от отца я еще в детстве узнал о БЧБ-флаге, о его истории, о том, какую символику он несет. Отец даже вывешивал БЧБ на фасаде здания, где он работал, из-за чего к нему потом являлись всякие проверки. Так что мое решение отпраздновать победу с БЧБ-флагом не было спонтанным порывом.

Что думает Марк Медведев о белорусском протесте и его перспективах?

— Мы, белорусы — мирные люди и наши протесты мирные. Я же своими глазами видел, насколько культурно вели себя люди во время шествий, не было ни пьяных, ни хулиганов. Я даже видел, как люди мусор убирали, чтобы все было красиво и аккуратно. Если сравнить, например, с Киргизией — это же совсем другая история: там протестующие Белый дом захватывают, а у нас даже при задержании не отвечают насилием на насилие. У нас все по-другому. Мы хотим понимания, хотим, чтобы нас услышали.

Честно — не знаю, не могу пока спрогнозировать к чему приведет в конце концов волна протестов. Но все же я надеюсь на лучшее. Я хочу, чтобы власти прекратили насилие, попытались понять народ. Хочу, чтобы в Беларуси началась новая жизнь, где все у всех будет хорошо.

Друзья Марка Медведева беспокоятся, не повлечет ли за собой нежелательных последствий его появление на ринге с БЧБ, когда он вновь приедет в Гомель. Этот поступок произвел слишком мощный резонанс в Беларуси. А в свете тех гонений на БЧБ-символику, которые приобретают все больший размах, последствий вполне можно ожидать. На это Марк отвечает так:

— Я готов к этому. Я знал, на что я иду. Это минимум того, что я мог сделать для своего народа. Минимум того, чем я мог поддержать тех спортсменов, которые сейчас пожертвовали своей карьерой, всем, к чему они стремились всю жизнь. Многие лишились олимпийских лицензий, стипендий, зарплат. Что им теперь делать? Чем заниматься? У многих из них семьи, а им, считай, перекрыли кислород. Мне очень жаль, что у чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина так сложились обстоятельства, что он был вынужден бежать из страны. Жаль его и его семью. Кстати, среди поздравивших меня с победой была и жена Алексея.

Я не собираюсь никому навязывать свое мнение. БЧБ для меня сегодня — это символ мирного протеста. Я не хочу, чтобы дело дошло до кровопролития. Я против насилия, против жестокости по отношению к народу. Я хочу мира для своей страны — вот для чего я это все делаю.

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