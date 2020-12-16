Массандра «продана» 8 Галя Койнаш

16.12.2020, 19:03

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Фото: ТАСС

Что именно и как получил «кассир Путина».

В оккупированном Россией Крыму 14 декабря всемирно известный винный завод Массандра был «продан» дочерней компании банка Россия, которой владеет миллиардер Юрий Ковальчук, близкому другу президента РФ Владимира Путина. Это второй известный крымский винный завод, в разграблении которого принимал участие Ковальчук. Такие «покупки» юридически недействительны, так как Россия не имеет права воровать украденные активы, однако ущерб, нанесенный по сути бесценным украинским винным погребам и виноградникам, вполне может быть непоправимым.

Стало ясно еще в июне 2020 года, что Россия планирует «приватизировать» Массандру, и никто не сомневался, что она достанется одному из российских олигархов, приближенных к Путину. Винодельню, которую не трогали даже нацисты и которая пережила антиалкогольную кампанию последнего советского лидера Михаила Горбачева, теперь разграбят российские оккупанты, как выразилась украинский политолог Евгения Горюнова.

Ковальчук не стал расплачиваться за винодельню из собственного кармана, но Южный проект — дочерняя компания банка Россия, основным акционером которого является Ковальчук. «Покупка» винзавода Новый Свет в декабре 2017 года прошла таким же образом.

Официально Массандра была «продана» на аукционе 14 декабря, однако, поскольку стартовая цена составляла 5,3 млрд рублей, а она «продана» за 5 327 млрд, это, похоже, была имитация аукциона. Цена (около 59 млн евро) может показаться большой, однако Николай Бойко, возглавлявший завод на протяжении 29 лет (до 2015 года), говорит, что еще в первое десятилетие 21 века одни только виноградники (без погребов) оценивались в 6,4 млрд евро.

Вскоре после вторжения России и аннексии Крыма Ковальчук попал под санкции США, и он носит прозвище «кассир Путина». Если миллиардер потерпел финансовые убытки в результате санкций, он их возместил, став одним из приближенных Путина, в наибольшей степени нажившихся на разграблении оккупированного Крыма, в основном через банк Россия. Незаконное участие Ковальчука в Крыму было проигнорировано компанией Netflix, заключившей сделку с Национальной медиа-группой миллиардера ради российского стримингового сервиса.

Алексей Резников, министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, заявил, что все, кто причастен к «продаже» и «покупке» Массандры, будут подвергаться как украинским, так и международным санкциям. Эмине Джеппар, первый заместитель министра иностранных дел, сказала, что сделка с Массандрой не имеет юридического смысла, и пообещала, что Россия понесет ответственность за это последнее вопиющее нарушение международного гуманитарного права.

История Массандры восходит к царским временам, она была основана князем Львом Голицыным в 1894 году. Впервые национализированная после 1917 года, винодельня всегда находилась под защитой государства. По словам Николая Бойко, бизнесмены постоянно пытались купить винодельню, но до российской оккупации ни один политический лидер не хотел на это соглашаться. В 2009 году, чтобы винодельня оставалась нетронутой, президент Украины Виктор Ющенко официально закрепил за Массандрой национальный статус и полную государственную собственность.

После аннексии Массандра сначала была незаконно «передана» путинскому Управлению делами президента РФ, а затем в «собственность» российских оккупационных властей — предположительно, как шаг к ее приватизации. То, что эта приватизация неизбежна, стало ясно после объявления 27 мая 2020 года о том, что контролируемый РФ «крымский парламент» добавил Массандру в список объектов, планируемых к приватизации в 2020 году. «Аукцион» был официально объявлен в октябре.

Сообщается, что та же схема использовалась, чтобы другие олигархи смогли скупить несколько виноделен, а Ковальчук — получить контроль над Новым Светом.

До вторжения России и санкций, введенных как ЕС, так и США, вина Массандры продавались на Sotheby’s и завоевали около 250 золотых медалей. Подвалы теперь, несомненно, разграблены, но в них хранилось более миллиона бутылок вина.

Галя Койнаш, «Новое время»

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