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По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

  • 16.12.2020, 21:05
  • 1,497
По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

Белорусы протестуют ежедневно и в любую погоду.

Пока Барановичи охраняет настоящий воин Света, обладательницы обворожительных ног из других городов Беларуси поддержали Ольгу Хиженкову, пишет телеграм-канал Нехта.

Жители улицы Маяковского в Минске поддержали политзаключенных, а Домбровка гуляет и поддерживает бабушек и дедушек, которые выходят на улицы противостоять силам зла. Серебрянка не отстает и тоже собирается дворами, чтобы выразить свою позицию.

Чижовское водохранилище с замёрзшим бело-красно-белым флагом радует патриотов и огорчает администрацию местного ЖКХ.

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