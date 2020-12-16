Иррациональность зла 1 Карина Кокрэлл-Фере

16.12.2020, 21:14

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Карина Кокрэлл-Фере

фото: Carina Cockrell-Fehre/facebook

Диктаторы всегда допускают Ошибку.

Сейчас обсуждают отравление Навального или зверства в Беларуси или Арцахе с точки зрения логики: зачем? Проблема в том, что бесполезно искать логику в иррациональном.

ХАННА АРЕНДТ писала не только о банальности, но и об "иррациональности зла". Диктатурам, особенно в период смятения, это свойственно. Расстрелять командный состав своей армии перед войной, например. Вести народ к голоду, планомерно уничтожая класс, который знает, как растить еду. После войны держать в лагерях сотни тысяч женщин (и мужчин) детородного возраста, планомерно калечить их здоровье и не давать оставить потомство, когда страна обезлюдела. Или, в другой стране, уже в 1943-44-м и даже в 45-м... гнать поезда с евреями на уничтожение, когда остро требовались составы на восточном фронте, для переброски подкреплений и техники терпящим страшные поражения армиям вермахта.

Н. Мандельштам, слыша рассказы о смерти в лагерях наиболее лютых следователей ОГПУ/НКВД, называла это "законом самоуничтожения зла". Его никто не отменял. Диктаторы всегда допускают Ошибку. Вопрос только в одном - КОГДА.

И учитывая, что все исторические процессы сегодня переживают ускорение, как дрезина, покатившаяся с горки...

Карина Кокрэлл-Фере, Facebook

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