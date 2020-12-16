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Спустя 140 лет в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь

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  • 16.12.2020, 21:36
  • 1,612
Спустя 140 лет в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь

Видеофакт.

Впервые с конца 20 века в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook эколог Виктор Фенчук.

- В Беловежскую пущу впервые с конца 20 века вернулся бурый медведь. Последняя особь была убита 140 лет назад – в 1879 году. В 1937 году попытались реинтродуцировать медведя. К слову, данная попытка стала первой в мире попыткой переселения крупного хищника для природоохранных целей. В 2012 году к попытке вновь вернулись, но так и не реализовали. С момента своего исчезновения бурые медведи хоть и заглядывала в пущу, но фактически в никогда не долго не задерживались. Это связано и с браконьерским преследованием в том числе, - сообщил эколог.

Фото: скриншот с видео

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