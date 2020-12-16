В Израиле назвали дату начала вакцинации от COVID-19 16.12.2020, 22:16

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Фото: REUTERS / Dado Ruvic / File Photo

Премьер-министр намерен вакцинироваться первым.

Власти Израиля начнут первый этап вакцинации от коронавируса COVID-19 уже на этой неделе – 20 декабря. Об этом сообщает Israel Info со ссылкой на минздрав страны в среду, 16 декабря.

Указано, что на первом этапе будут вакцинированы медики, персонал и жильцы домов для престарелых, студенты-медики, которые работают в больницах, спасатели, сотрудники скорой помощи.

Остальное население Израиля получит вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации, дата которого пока не названа. Сначала будут вакцинировать группы риска, затем учителей, соцработников, а также сотрудников тюрем и заключенных, после них вакцину получат военные и силовики, а уже потом вакцинация коснется всех остальных.

В то же время в Израиле решили не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, выздоровевших от коронавируса, беременных и женщин, которые кормят детей грудью. Не будут вакцинировать и людей с сильной аллергией на прививки.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, Нетаньяху пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом. Планировалось, что он будет находиться на карантине до 18 декабря.

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