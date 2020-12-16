Молчание кремлят 6 Игорь Яковенко

16.12.2020, 22:28

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Как Путин будет отвечать на вопросы о расследовании отравления Навального.

Спустя сутки после опубликования результатов расследования Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel в мельчайших подробностях объяснившего всему миру, как именно и какие конкретно сотрудники ФСБ отравили Навального, из Кремля и его обслуги не последовало никакой реакции.

Ни слова не проронили ТАСС и РИА Новости.

Набрала полный рот воды обычно столь болтливая Симоньян вместе со всей своей RT.

Замерли Первый канал, Россия 1 и НТВ.

Дмитрий Песков прикинулся веником и застенчиво отменил свою ежедневную пресс-конференцию.

На всех ток-шоу хлопотливо обсуждали главное событие. Не подумайте, что это голосование выборщиков, поставившее точку в выборах американского президента. Конечно, нет. Путин поздравил Байдена – вот чего, оказывается, затаив дыхание, ждала вся Америка, а с нею и весь мир. "Путин не поздравил Байдена, а утвердил его, а теперь Байден в знак благодарности должен вернуть нам Аляску", - деловито сообщил Константин Затулин в ток-шоу "60 минут", выразив общее настроение российского телевизора. О расследовании ни слова.

И только глубокой ночью с 15 на 16 декабря в программе "Вечер" Владимир Соловьев проделал дырку в стене молчания российского официоза. "Прежде чем завершить расскажу интересненький моментик", - игриво обратился Соловьев к обитателям студии, только что завершившим обсуждать катастрофу США, которые по авторитетному мнению Вячеслава Никонова после выборов уж точно "превратились в страну третьего мира" и готовились порадовать страдающих бессонницей россиян приятным сказом о том, как гибнет Украина. Поскольку рассказ Соловьева об "интересненьком моменте" стал первой реакцией кремлевской обслуги на крайне важное расследование, есть смысл его процитировать.

"Посмотрев типа расследование берлинского пациента – это мелкий кировский чиновник, воришка, который сейчас служит оппозиционным фюрером в Германии - он решил присвоить себе чужую славу, и совершил то, что немцы уже назвали "ошибкой резидента". Американцы умеют работать! Очень честный журналист NYT рассказал, что за несколько месяцев до этого спецслужбы США и Британии передали немецким коллегам это расследование. Американцы – не дураки. Они понимают, что в суде такие материалы не примут. Поэтому немецкие спецслужбы вбрасывают. А кировский чиновник проворовавшийся берет. Но "резидент" совершил ошибку – он подписался под этим, и стало ясно, что он работает с материалами АНБ". Конец цитаты.

Характерно, что по поводу достоверности самого расследования, Соловьев не занимает обычную для кремлевской обслуги позицию тотального отрицания. Единственное, что попытался опровергнуть Соловьев, это упоминание о генерале Богданове, который оказался однокурсником приятеля Соловьева Сатановского. "Генерал Богданов – не химик, а как и мы с Сатановским - металлург и танкист по военно-учетной специальности!" - торжествующе заявил Соловьев. По данным расследования, генерал-майор Владимир Богданов – глава центра спецтехники ФСБ. Непонятно, почему Соловьев с Сатановским, получив специальность металлургов, выбрали своей стезей вранье и разжигание ненависти в телевизоре, а Владимир Богданов не мог стать одним из организаторов отравления Навального?

Завершая свой рассказ об "интересненьком моментике" Соловьев сообщает, что это "очень полезный вброс, потому что тут же в нашей стране моментально себя проявили агенты влияния иностранных спецслужб!". Но для Соловьева главное, конечно, призвать к репрессиям, желательно, массовым: "Отрабатывайте! Все видим, все понимаем. Спецслужбы осуществили конкретное вмешательство в работу российских сотовых операторов, похитив их базу данных. Это правдивые биллинги, или нет? Если не правдивые – значит, это фальшивка. Если правдивые, то как они к ним попали в руки? Надо изучать! Надо кого надо посадить!".

То, как лжет и выкручивается в телевизоре Соловьев, представляет интерес для не слишком широкого круга исследователей телевизионной империи лжи. Таких как, например, автор данной публикации. Намного важнее, как именно станет лгать и выкручиваться президент России Путин на большой ежегодной итоговой пресс-конференции, которая намечена на 17.12.2020. Больше всего Путин хотел бы эту зум-конференцию отменить. Но это было бы настолько явно связано с расследованием по Навальному, что отмена станет явкой с повинной. Можно, конечно, позвать десятка два бобиков из кремлевской обслуги типа Соловьева-Киселева и Симоньян-Кеосаян. Остальное забить пустышками из ФСБ и троллями Пригожина. Они станут задавать вопросы про Байдена, про цены на сахар с подсолнечным маслом и про то как встречать Новый год в условиях пандемии. Зум-конференция дает идеальные возможности для отсекания ненужных вопросов.

У любого нормального журналиста сегодня к Владимиру Путину в данный момент главные вопросы должны быть связаны с расследованием отравления Навального. В идеале вся пресс-конференция Путина должна состоять из этих вопросов. Их много.

- Как получилось, что под руководством президента Путина ФСБ окончательно превратилось в преступную организацию, занятую убийством, в том числе, граждан РФ?

- Кто отдал личный приказ преступной группе ФСБ на уничтожение Навального? Если Путин, то когда он собирается писать чистосердечное? Если не он, то кто вместо него руководит страной?

- Как получилось, что в России за копейки любой может купить любую базу данных, которую благодаря "закону Яровой" получили продажные менты и теперь торгуют ею оптом и в розницу?

- Как получилось, что ФСБ деградировала настолько, что получив преступный приказ на уничтожение 1 (одного) оппозиционного политика, не может его выполнить, привлекая для этого все свои ресурсы?

- Как Путин собирается оставаться президентом, зная, что миллионы граждан его страны и практически весь мир теперь знает, что он – прямой организатор покушения на убийство?

Ряд таких вопросов можно продолжить. Путин на эти вопросы может не отвечать. Его ответы уже имеют чисто факультативное значение. Главное – сами вопросы. Видео Навального с его рассказом об этом расследовании на момент подготовки данного текста просмотрело 10 миллионов человек, каждый из которых уже дал свои ответы на эти и многие другие вопросы. Шило уже проткнуло мешок. Весь мир убедился, что этот русский "король" не только голый, но и очень грязный.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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