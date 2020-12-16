В Польше заработала горячая линия по вакцинации против коронавируса 16.12.2020, 22:51

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Проживающие в Польше белорусы могут проконсультироваться по номеру 989.

Глава Канцелярии премьер-министра Польши и полномочный представитель правительства по Национальной программе вакцинации Михал Дворчик сообщил, что с 16 декабря открыта горячая телефонная линия по вакцинации против коронавируса — по номеру 989. С 15 января по этому номеру будет работать горячая линия по записи на вакцинацию, передает «Радио Польша».

Михал Дворчик, касаясь распространения информации о вакцинации против коронавируса, отметил: «В СМИ, особенно в интернете, появляется ряд непроверенных данных, фейков. Мы, как ответственные политики, граждане, журналисты должны бороться с дезинформацией и получать данные из проверенных источников».

Такими источниками Михал Дворчик назвал официальные веб-сайты правительства и министерств и телефон доверия 989.

Михал Дворчик сообщил, что вакцинация в стране может начаться уже в этом году. Это зависит от действий производителей вакцины и разрешений на ее использование в Польше.

Первые дозы вакцины будут предназначены для медицинских работников, жителей домов престарелых и центров социального обеспечения.

В пятницу состоится встреча представителей правительства Польши и органов местного самоуправления по кампании вакцинации от коронавируса. Будет идти речь, в частности, о транспорте для людей, которые не могут самостоятельно добраться до мест вакцинации.

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