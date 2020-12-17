Власти Лукашенко приходит конец 7 17.12.2020, 9:13

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Фото: ТАСС

Уже совсем не важно, понимает это диктатор или нет.

Александр Лукашенко закусил удила и хочет в оставшееся ему время быстренько воссоздать в Беларуси СССР 2.0, пишет в статье для «Немецкой волны» белорусская журналистка Саша Романова.

Ему нравится советская империя в каждом проявлении: политическая стабильность, идеологическая стерильность, демонстративное чинопочитание и так далее…

Закрыть границы Беларуси

За последние месяцы территорию Беларуси, по официальным данным, покинули более 14 тысяч ее граждан: 10 тысяч уехали в Польшу, 3 тысячи - в Украину, больше тысячи - в Литву, Латвию и Эстонию. Если данная тенденция сохранится, то через пять лет в стране останется семь миллионов вместо девяти. 10 декабря власти ограничили выезд белорусов за границу через наземные пункты пропуска. Объяснили этот шаг просто - пандемией коронавируса. И не важно, что для борьбы с нею логичнее было бы ограничить въезд, а не выезд.

Когда в 1930-е годы гражданам СССР запретили выезжать за рубеж, западные государства были объявлены "враждебным капиталистическим окружением". Причиной аналогичной меры в Беларуси, вероятно, стало возбуждение Генпрокуратурой Литвы нескольких уголовных дел по факту пыток белорусов на родине.

Пострадавшие от действий силовиков бегут именно через наземную границу, часто без визы, и попадают в Евросоюз с разрешением, выданным пограничниками в пунктах пропуска. На самолет таких граждан в Минске не пустят, через наземную границу теперь тоже не сбегут, значит, и в Интерпол не смогут пожаловаться, как сделал это избитый столичной милицией продавец цветов Максим Хорошин. Значит, по мысли властей, силовикам не стоит волноваться, они смогут, как прежде, спокойно летать с семьями на отдых в Турцию и едва ли захотят устроить переворот.

Борьба с тунеядцами и неизбежный крах

На совещании 7 декабря, посвященном прогнозу развития страны в 2021 году, белорусский правитель сказал, что нужно заняться трудоустройством безработных.

Между тем так называемый антитунеядский декрет в 2017 году вывел на улицы такое количество белорусов, что власти в спешке отправили его на доработку. Но поскольку год Крысы не отпускает без дурных новостей, то старая песня в устах Лукашенко вновь зазвучала. В СССР в отдельные периоды его существования борьба с тунеядцами велась столь широко, что среди ее жертв оказался и поэт Иосиф Бродский. Уже эмигрировав, Бродский был награжден Нобелевской премией по литературе. А через четыре года СССР рухнул.

Этим же закончится и попытка Лукашенко восстановить Советский Союз в масштабах Беларуси.

Одной из причин развала СССР стал крах его экономической модели. То же произойдет и с СССР 2.0, когда после Нового года начнет постепенно разваливаться экономика Беларуси. И тут уж совсем не важно, понимает ли Лукашенко, что его власти конец, или нет.

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