Путинский цугцванг: Кремль в нокауте 2 17.12.2020, 9:20

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После публикации о покушении ФСБ на Навального российская власть буквально потеряла дар речи.

На сегодня 10 миллионов человек просмотрели видео о расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel, CNN и ФБК, в котором Алексей Навальный рассказывает, как сотрудники ФСБ методично готовили его убийство. Еще миллионы об этом отравлении прочитали на других ресурсах.

Им теперь известны лица убийц, их псевдонимы, имена, явки и пароли. Они знают, что есть Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ, где работают отравители. Россияне увидели, как группа спецслужбистов, медиков и химиков следила за Алексеем Навальным, следуя за ним по всем маршрутам его поездок по России. Запрещенное международными конвенциями боевое отравляющее вещество было применено против Алексея Навального в Томске в 2020 году, он чудом выжил и находится на лечении в Германии.

Разоблачение происходит несмотря на полное глухое молчание сервильной части российской прессы о раскрытии важных обстоятельств преступления. После публикации о покушении ФСБ на Навального власть буквально потеряла дар речи.

Многолетняя деятельность группы офицеров и генералов, которую Алексей Навальный называет "государственным терроризмом", могла, по его мнению, вестись только по приказу директора ФСБ Владимира Бортникова, непосредственно подчиненного президенту России Владимира Путина.

В Томске были применено боевое отравляющее вещество, запрещенное конвенциями, которые подписала Россия. За использование ОВ законы США требуют вводить санкции против страны - нарушителя.

Эффект от разоблачение покушения на Алексея Навального на фоне окончательной победы Джо Байдена на выборах президента США обсуждают на "Радио Свобода" политик Дмитрий Гудков и политический аналитик Андрей Пионтковский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: Больше 10 миллионов человек просмотрели видео о расследовании "Инсайдер", "Billingcat", "Шпигель", CNN и ФБК, где Алексей Навальный рассказывает, как сотрудники ФСБ методично готовили его отравление. Алексей Навальный делает такой вывод: "Операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина. Загляните в словарь и прочитайте определение понятия «государственный терроризм». Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия. Я и раньше говорил, что попытка моего убийства — указание Путина. А сейчас со всеми фактами я утверждаю: по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт".

Разоблачение спецоперации происходит, несмотря на почти полное молчание сервильной части российской прессы о раскрытии деталей преступления. После публикации о покушении ФСБ на Алексея Навального и власти России потеряли дар речи.

Дмитрий, убедительно, на ваш взгляд, выглядит расследование о покушении на Алексея Навального?

Дмитрий Гудков: Настолько убедительно, что даже меня шокировало. Я был готов ждать от власти чего угодно, но все равно надеешься на то, что там не последние бандиты находятся.

Но когда я увидел расследование, посмотрел все эти документы, поскольку когда-то я сам проводил может быть не такого уровня расследования, но, тем не менее, искал информацию о депутатах, их активах, я понимаю, что это все действительно было реально получить, если не из открытых источников, то, как минимум, можно было все эти базы купить. Они продаются, я знаю, где и как, это не очень дорого. Я могу сказать, что это одно из лучших расследований, оно будет иметь очень серьезные последствия.

Во-первых, можно сказать, что нашу власть взяли в этот раз с поличным. Если раньше можно было еще думать, что это эксцесс исполнителя, может быть Кадыров отдельно решил что-то организовать или какие-то олигархи, кого обидел Навальный, то сейчас мы имеем дело с конкретными сотрудниками ФСБ, у них есть фамилии, у них есть адреса, есть фотографии, есть биллинг телефонных разговоров и так далее. Я уверен, что Чубайс, который назначен Путиным парламентером для того, чтобы выклянчивать отмену санкций, защищать активы кооператива "Озеро", я думаю, что все эти усилия теперь будут напрасны, потому что кого он будет представлять?

Михаил Соколов: Власть российскую кого же еще.

Дмитрий Гудков: Эта власть скомпрометирована этим расследованием.

Михаил Соколов: Она много чем скомпрометирована, вам скажут.

Дмитрий Гудков: Все копится. Я думаю, это расследование один из серьезных ударов по репутации, я даже не хочу говорить по репутации власти, у нее нет никакой репутации.

Михаил Соколов: Действительно названы исполнители с фамилиями, с псевдонимами, явки, адреса, пароли, институт, который занимается отравлениями. Все-таки ведет ли цепочка напрямую к заказчикам? Кремль действительно в нокауте из-за этого, что она просматривается? Или какой-то скептик может сказать: а вы докажите?

Я думаю, что Кремль находится, в шахматах есть такое положение цугцванг – это когда любой ход ведет к ухудшению ситуации. То есть молчишь – значит виноват, а врешь – еще хуже. Врать они, во-первых, не умеют, во-вторых, это вранье слишком многим покажется очевидным. Им нечего сказать абсолютно. Не просто так Песков отменил свою встречу с журналистами, я еще не уверен, будет ли пресс-конференция Путина и как она пройдет.

Михаил Соколов: Пока не отменили. Один деятель путинского режима все-таки рот открыл, может быть ему важно было первым засветиться – это Сергей Лавров, министр иностранных дел.

Михаил Соколов: Я замечу, что это о Навальном говорится и о том, что появилась такая информация. Причем тут западные партнеры, правда, интересно?

Дмитрий Гудков: Они даже не понимают, что в цивилизованном мире пресса независима и свободна, она пишет то, что считает нужным. Значит журналистам это расследование показалось довольно убедительным. Западные партнеры еще сделают обязательно выводы. Но то, что пресса на это отреагировала так, говорит о том, что доводы, доказательства, которые приведены журналистами, очень убедительны. Я могу сказать, что я просто аплодирую, это очень круто. Я нашел для себя очень позитивный момент, связанный с внесением "пакета Яровой", установлением цифровой диктатуры, потому что в коррумпированной стране система Большого брата будет работать против власти. Какой смысл следить за Гудковым? Гудков вышел из метро, в "Ашан" зашел, потом в спортзал, вот он домой пошел и здесь обедает. Кому это интересно? Зато отследить сотрудников ФСБ, где они живут, куда они ходят – вот это будет интересно. Эта информация будет продаваться самими же эфэсбэшниками за небольшие деньги.

Михаил Соколов: Но они же запретят все это печатать, будет какой-нибудь штраф.

Дмитрий Гудков: Все подписаны на условную "Медузу", на какого-нибудь блогера, который вообще не живет в нашей стране. Они не понимают, что, принимая закон о каких-то запретах, они не влияют никак на информационное пространство, потому что оно живет по другим законам. Закон Стрейзанд, когда любой запрет повышает популярность этой информации. Так что они не смогут ничего сделать, информация все равно будет распространяться. Для этого необязательно журналистам находиться в России, они могут находиться где угодно.

Михаил Соколов: Каков, на ваш взгляд, резонанс этого разоблачения истории с отравлением Навального на Западе?

Андрей Пионтковский: Вы удачно разделили между нами обязанности: Дмитрий действующий в России политик, а я по воле Следственного управления ФСБ, возбудившего против меня два уголовных дела по экстремизму и созданию экстремистской организации, нахожусь на Западе, могу как-то ответить на ваш вопрос более-менее квалифицировано.

10 миллионов – это просмотр YouTube, я уверен, что прямой эфир CNN в прайм-тайм с фильмомо Навальном просмотрело гораздо больше людей в Соединенных Штатах и во всем мире. Два дня прошло, я могу уже судить, что это вызвало качественный скачок и необратимый в понимании американским политикумом российского режима.

Я думаю, что команда CNN получит Пулитцеровскую премию, конечно, особенно за финальный аккорд Клариссы Уорд, когда она приходит в такую задрипанную квартирку одного из ликвидаторов, Родина-мать, видимо, не слишком высоко оценила его услуги, спрашивает напрямую, отравил ли он Навального. Вот этот убегающий от нее и захлопывающий дверь довольно жалкий чекист – это надолго станет визитной карточкой путинского режима.

Так совпало, что как раз сейчас новая администрация очень активно обсуждает вопрос, который на днях на конференции прозвучал: как иметь дело с Россией? Я думаю, эти обвинения, то замечательное выступление Алексея Навального, которое мы только что слышали, произведет большое впечатление, когда новый состав Конгресса приступит к обсуждению законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении, накопилось в последние месяцы, просто руки до них не доходили, администрация Трампа старалась вставлять палки в колеса. Один из них о признании Российской Федерации преступным государством, спонсирующим терроризм. У этого законопроекта, на мой взгляд, сейчас очень большие шансы на принятие.

Михаил Соколов: А если все-таки поподробнее об этом законопроекте, каким образом он может ущемить интересы путинского режима, что там неприятного для Кремля?

Андрей Пионтковский: Точнее это даже не столько законопроект, сколько поручение Госдепартамента. Это понимается как закон. В Америке по процедуре государство объявляется спонсирующим терроризм Госдепартаментом. Это означает, что руководитель этого государства становится персоной "нон грата", с ним считается немыслимым общение, включая телефонные разговоры. Дипломатические отношения не прерываются, работает Госдепартамент, по его линии решаются конкретные вопросы, но государство приобрело такую законченность в восприятии. Разумеется, это такой скорее символический акт, он будет подкреплен и массой других вещей, которые сейчас находятся на рассмотрении. Я не хочу сейчас говорить подробно, занимать время, может быть у нас будет такое обсуждение.

Часто говорят о каких-то "адских санкциях". На мой взгляд, самые адские санкции уже давно приняты, они просто не исполнялись прежний администрацией – это Закон о противодействии врагам Америки, почти единогласно принятый Конгрессом 2 августа 2017 года, который предусматривает замораживание, арест и публичную информацию о всех активах бизнесменов и политиков, близких к Путину. Вы помните эту историю, как мы ждали этого списка, его Конгресс обязал опубликовать в 120 дней, потом он превратился в телефонную книгу. Потом под давлением все-таки ввели санкции против 10 человек, включая Дерипаску. А потом, чуть ли не извиняясь, их отменили, сняли с Дерипаски. Цена вопроса по оценке Американского Центра экономических исследований - около триллиона долларов активы близких к Путину людей.

Я думаю, что администрация Байдена к теме вернется. Самая страшная угроза для режима – это даже не ликвидация их активов, это информирование российской общественности точное. В законе требуется дать точную разблюдовку, извините за выражение, по каждому из персонажей, объем его активов, когда приобретены, коррупционный характер и так далее. Я думаю, это произведет очень большое позитивное впечатление на российское общественное мнение.

Михаил Соколов: Дмитрий, у вас какое ощущение, это взгляд из Соединенных Штатов, там одни настроения, а Европа, например? В Европе много достаточно Шредеров и прочих любителей Владимира Путина, есть партии, которые поддерживают путинскую линию, иногда небескорыстно совершенно это делают, такие истории известны с кредитами Марин ле Пен, например. Эти люди сейчас прикусят языки, на ваш взгляд?

Дмитрий Гудков: Я уверен. Потому что уже было заявление Меркель, которая сказала четко, что мы хотим сотрудничать с Россией, но нам мешают многие факторы, в том числе дело об отравлении Навального. Это же сигнал европейским элитам. Поэтому, конечно, они прижмут языки. Я уверен, что сейчас захлебнется и "Северный поток", и другие "потоки". С сожалением я об этом говорю, потому что радоваться каким-то экономическим последствиям, негативным для страны, я не хотел бы, считаю, что это больше всего ударит по простым гражданам. То, что будут замораживаться счета представителей кооператива "Озеро", в этом я не сомневаюсь. У Вексельберга заморозили чуть ли не миллиард долларов и не разморозили – это же очень серьезно.

Михаил Соколов: Но это серьезно для Вексельберга, серьезно ли это для Владимира Путина, например? Всегда можно найти других олигархов, которые из кубышки вынут деньги и заплатят за что-нибудь нужное режиму.

Дмитрий Гудков: Если все закончится только одним Вексельбергом, то не опасно, а если будет серьезная системная работа, кроме Вексельберга появятся другие фамилии известные, то это рано или поздно приведет к расколу элит.

Я на самом деле очень долго думал о назначении Чубайса. Потому что когда все говорили о его отставке, я лично считаю, что это наоборот повышение, связанное с победой Байдена, связанное с обострением отношений с Западом. Вот вам, пожалуйста, Чубайс, человек, который на Западе пользуется имиджем пусть и системного, но либерала, человек, которые проводил реформы в 1990-е в нашей стране, я думаю, часть элит сделала ставку на Чубайса, который был таким образом назначен парламентером, я уже не знаю, от имени каких кланов, но, тем не менее, каких-то, переговорщиком именно с Западом для того, чтобы сминимизировать риски, связанные с санкциями, и для страны, и для отдельных олигархов. На это запрос очень серьезный в российских элитах. Очевидно, что новое расследование очень сильно обломает им все планы.

Михаил Соколов: Германия все-таки собирается пока достраивать этот газопровод, несмотря на то, что выражается возмущение отравлением Навального, как-то на них это произвело впечатление, как и покушение на Зелимхана Хангошвили.

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