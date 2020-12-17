Медики выяснили, что популярная диета может защитить от коронавируса 17.12.2020, 9:35

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Спецификой данной диеты является низкоуглеводный рацион.

Ряд исследователей считают, что питание по кетогенной диете помогает снизить вероятность заболеть коронавирусной инфекцией, а в случае COVID-19 защищает от развития его тяжелой формы, пишет healthinfo.ua.

Чтобы защититься от коронавируса (и других инфекций), ученые рекомендуют получать достаточно важных питательных веществ – повседневное питание является одним из факторов, поддерживающих иммунитет. Конечно, нет каких-то конкретных продуктов, полностью предотвращающих или излечивающих коронавирус, однако они работают, улучшая жизненно важные функции организма, и повышают его шансы на успешную борьбу с патогенными микроорганизмами.

«Новые исследования показали, что питание в соответствии с кетогенной диетой может быть полезным для снижения как риска развития COVID-19, так и его тяжелой формы», - сообщает издание Times of India.

Спецификой данной диеты является низкоуглеводный рацион. Существуют данные, подтверждающие, что кетогенная диета может способствовать снижению веса, контролю холестерина и сахара в крови. Журнал Translational Medicine опубликовал отчет об исследовании, авторы которого считают, что такое питание также помогает защититься от коронавируса.

Как это работает. Исследователи говорят, что кетогенная диета увеличивает уровень кетоновых тел в плазме, регулирующих гены, которые контролируют и управляют уровнями окислительного стресса. Вдобавок те же кетоновые тела помогают подавлять воспалительную реакцию в случаях вирусных инфекций.

«В более широком плане подобный режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19», - заявили научные специалисты.

Защита от инфекций. Согласно исследованию, опубликованному журналом Science Immunology, длительная практика кето-диеты может помочь сделать организм невосприимчивым сразу к нескольким типам вирусов. В этом случае иммунные клетки активнее работают за счет увеличения выработки слизи организмом – в частности, они успешнее подавляют грипп.

Полезно для пожилых людей. Люди старше 60 лет и люди с ослабленным иммунитетом подвергаются наибольшему риску тяжести заболевания и смертности. Недавнее исследование, проведенное учеными Йельской школы медицины, свидетельствует: рацион с низким содержанием углеводов может оказаться наиболее полезным для людей с иммунодефицитом или хроническими проблемами, поскольку может улучшать иммунно-метаболические функции в организме и снижать уровень воспаления (правда, данное исследование еще не прошло рецензирование).

«Хотя влияние кетогенной диеты на коронавирус все еще изучается, некоторые кетогенные продукты известны своей способностью снижать определенные риски. Они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с ожирение, высоким давлением и повышенным уровнем сахара в крови – все это усугубляет серьезность вызываемой вирусом болезни», - резюмировали эксперты.

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