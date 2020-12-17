НЕХТА: После отключения Беларуси от SWIFT режим рухнет в течение нескольких дней 2 17.12.2020, 10:08

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Белорусы поддерживают такое решение.

Интервью с создателем канала НЕХТА, белорусским блогером Степаном Путило опубликовало «Польское радио» (перевод — inosmi.ru). С блогером поговорила журналистка Агнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska).

— В этом году премию имени Андрея Сахарова присудили белорусской оппозиции и белорусскому гражданскому обществу. Вы приехали в Брюссель на церемонию ее вручения в качестве их представителя, вас лично упомянули в списке лауреатов. Я хочу вас поздравить и спросить, что вы в связи с этим чувствуете?

— Это очень важная награда для оппозиции и гражданского общества, а, главное, для людей, которые борются в Беларуси за демократию. Они продолжают протестовать, несмотря на насилие, репрессии, жестокость полиции. Заведено много уголовных дел, политическая ситуация очень сложная.

Но мы, команда НЕХТА, тоже стараемся прилагать максимум усилий: бывало, что мы не спали несколько ночей подряд, чтобы показать людям новые видео-ролики, опубликовать новую информацию. Мы делаем все возможное, чтобы до белорусов добралось как можно больше новостей. Разумеется, эта премия стала неожиданностью, которая нас очень тронула.

В Беларуси люди продолжают выходить на демонстрации, они хотят перемен, стремятся к ним. Много людей арестовано.

— Эта награда — знак, что мир оценил по достоинству усилия белорусов, что он хочет оказать им моральную поддержку. Было, однако, такое время, когда многие говорили, что белорусы никаких перемен не хотят. Нам следует сделать из этого выводы?

— К сожалению, такое мнение было в европейских странах распространенным. Некоторые говорили, что раз белорусы не выходят на демонстрации, значит, они не хотят ничего менять. Напомню, однако, что белорусский режим всегда прибегал к репрессиям, люди боялись. Принимать участие в демонстрациях было всего опасно. Произошедшее в Беларуси показывает, что следует прислушиваться к гражданскому обществу, к его голосу. Следует слушать, что говорят его представители о событиях в стране. Эти люди знают, что говорят.

— Что, на ваш взгляд, следует предпринять демократическому сообществу, Западу?

— В Беларуси всегда были репрессии. Сейчас режим боится, а репрессии — единственное, что у него осталось, поэтому он будет их ужесточать. Лукашенко может положиться только на силовые структуры, милицию и суды, которые каждые две минуты выносят новые приговоры.

Давление со стороны Европы имеет большое значение, режим его опасается. Лукашенко часто говорит о санкциях, мысли о них его не покидают. Сейчас его поддерживает только Россия, но, я думаю, ей уже самой не нравится ситуация в Беларуси.

Так что нам остается продолжать демонстрации, оказывать давление. Его могло бы усилить отключение страны от системы SWIFT, после которого режим рухнул бы через несколько дней. Опросы показывают, что 70% белорусов высказываются за такое решение.

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