В Минске после COVID-19 умер 13-летний подросток 17.12.2020, 10:41

1,310

Митя Конев. Фото из архива Ольги Коневой

В ноябре вся семья переболела коронавирусом.

Ранним утром 16 декабря в реанимации детской инфекционной больницы Минска умер 13-летний Митя Конев. По словам его мамы Ольги, в ноябре вся семья переболела коронавирусом. Когда карантин закончился, все чувствовали себя хорошо. Но в декабре состояние Мити резко ухудшилось, поднялась и держалась очень высокая температура. 15 декабря мальчику стало тяжело дышать, его отвезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя менее чем сутки его сердце остановилось, сообщает tut.by.

Страшная новость в семью Ольги Коневой пришла рано утром 16 декабря: в 5.54 умер ее старший сын Митя. Ему было 13 лет, он учился в 7 классе.

В свидетельстве о смерти, говорит Ольга, указано три диагноза: «Сердечно-легочная недостаточность. Вирусная пневмония. Коронавирусная инфекция».

— Мы заболели COVID-19 в начале ноября. Я сдала тест платно, отстояв с повышенной температурой несколько часов в очереди на улице: в поликлинике его брать не хотели. У меня подтвердилось наличие вируса. После этого вместе с младшим сыном я лежала в больнице, у него взяли тест при госпитализации. А Митя был дома. Чувствовал себя нормально, только запахи потерял. Тест у него тогда так и не взяли.

По словам Ольги, COVID-19 они перенесли относительно легко. Карантин закончился, все чувствовали себя нормально. Она сама вышла на работу, а Митя — на учебу.

— Но спустя три недели, в прошлый четверг, у него заболело горло. В пятницу пришел врач и поставил диагноз «ангина». Прописал антибиотики. Несколько дней держалась высокая температура — около 40 градусов. В воскресенье мы вызвали скорую, потому что не могли ее сбить. Доктор подтвердил ангину и прописал большую дозу антибиотика, а также жаропонижающее. В понедельник Митю стало тошнить, рвало целый день. Опять пришел участковый врач. Во вторник сыну стало тяжело дышать. Я вызвала скорую. Примерно в 14.00 его отвезли в детскую инфекционную больницу и практически сразу подключили к аппарату ИВЛ.

Ольга говорит, что в больнице у Мити взяли тест на антитела. Как объяснил ей врач, в его крови обнаружили большое количество антител IgG. Это значит, что Митя уже переболел COVID-19.

— Наверное, это произошло в ноябре, когда я болела. Митя перенес инфекцию практически бессимптомно. Только запахи исчезли. Сыну 13 лет. У него не было каких-то серьезных заболеваний. Единственное, он был аллергиком с атопическим дерматитом. Поэтому у него всегда был ослаблен иммунитет. Но сердце и легкие всегда были в порядке.

В 5.54 утра 16 декабря Митя Конев умер. Прощание с ним должно пройти сегодня, 17 декабря.

— Митя очень любил математику, особенно геометрию. Пробовал программирование, и у него неплохо получалось. А в этом году у него началась химия, и он был очень увлечен, — находя в себе силы, рассказывает о сыне Ольга. — Он смотрел много видео про химию и квантовую физику. Говорил, что химия — его любимый предмет. За первую четверть выучил почти всю таблицу Менделеева. Любил уроки обществоведения, ему нравился учитель. Говорил, что хочет быть на него похожим. До этого Митя мечтал стать психологом. И у него получилось бы. Он был очень глубокий мальчик. Обожал уроки русской литературы. Не очень любил читать, но ему очень нравилось рассуждать на уроках, писать очень глубокие сочинения. Дома засиживался в компьютере. Очень любил компьютерные игры. Несколько лет собирал деньги на новый монитор, хотел купить его после Нового года.

Он был очень взрослым для своих лет. Я давала ему карточку, и он оплачивал счета, заказывал доставку воды домой, оформлял покупки в интернет-магазинах. Смотрел много видео про политику и всегда анализировал ситуации очень тонко.

Очень хотел поехать в Японию. Его завораживала культура этой страны. А еще Митя сочинял электронную музыку. У него хорошо получалось. В прошлом году написал две песни в стиле рэп. С очень длинным текстом. Но стеснялся и так и не записал клип.

С вопросами, могло ли такое резкое ухудшение здоровья стать следствием перенесенной COVID-19 и в каком случае у ребенка могут развиться серьезные осложнения, TUT.BY обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения. Там пояснили, что пока дать комментарий не могут: в данный момент идет пат-анализ, который займет некоторое время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».