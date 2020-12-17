Умер мэр Харькова Геннадий Кернес 17.12.2020, 11:03

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Геннадий Кернес

Украинский политик умер от последствий коронавирусной инфекции.

В ночь на 17 декабря умер мэр украинского Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс, пишет «Новое время».

«Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма», — написал он у себя в Telegram.

Информацию о смерти Кернеса подтвердил и его сын Родион Гайсинский в Instagram.

«Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем», — написал он.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сообщил, что дата и место похорон пока неизвестны. Эти вопросы будут решаться в ближайшие часы.

Кернес занимал пост мэра Харькова с 2010 года.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Во время пробежки чиновника тяжело ранили из огнестрельного оружия. После покушения Кернес передвигался на инвалидной коляске.

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