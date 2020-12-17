Ученые нашли самого дальнего родственника человека 17.12.2020, 11:38

2,885

Фото: wikipedia

Эти животные серьезно отличаются от нас.

Гипотезы, которые определяют гребневиков как самых древних животных, вероятнее всего являются ошибочными. К такому выводу, как пишет Naked Science, пришли зарубежные исследователи, которые решили, что самыми дальними родственниками людей являются не гребневики, а губки, пишет lenta.ua.

Споры о том, кто является самым дальним предком человека, продолжаются в научном сообществе уже многие десятки лет. В конце 19 века ученые решили, что наши самые дальние родственники — это губки. Речь идет об организмах, которые так разительно отличаются от всех животных, что сперва их приняли за водоросли.

Но со временем появились новые исследования, авторы которых решили, что у людей и гребневиков меньше совпадений, чем и людей и губок. Было решено, что самый дальний родственник человека — это гребневик, морское существо с "гребнями" на теле.

Теперь ученые вернулись к губкам, как к нашим самым далеким родичам. "Гребневики действительно серьезно отличаются от людей, но у них все же больше общего с нами, чем у губок. Например, у гребневиков есть нервные клетки, кишечник и мышцы. К тому же, гребневики появились не раньше губок, как до сих пор считалось", — говорят сотрудники Университетского колледжа Лондона, которые доказали свое предположение по итогам анализа эволюционной модели дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».