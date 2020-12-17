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В РФ украли тонну секретного кабеля Федеральной службы охраны

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  • 17.12.2020, 11:38
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В РФ украли тонну секретного кабеля Федеральной службы охраны

Медный кабель находился в коммуникационном коллекторе.

В городе Санкт-Петербург в Российской Федерации неизвестные украли 200 метров секретного кабеля, который принадлежит Федеральной службе охраны. Это произошло около корпуса местного политехнического университета, говорится в сообщении Telegram-канала «Mash на Мойке».

Медный кабель находился в коммуникационном коллекторе у лабораторного здания университета на Полюстровском проспекте. Ночью моток, весящий почти тонну, уложили в автомобиль Lada Largus и увезли в неизвестном направлении.

Как уточняет канал, стоимость добычи воров составила около 400 тысяч российских рублей.

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