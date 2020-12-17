87-летняя рекордсменка СССР по стрельбе: Пожелайте мне дождаться того, чего мы все так ждем 1 17.12.2020, 12:06

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Елизавета Бурсова

Фото: kp.by

Елизавета Бурсова намерена дожить до перемен в Беларуси.

В свое время Елизавета Бурсова становилась рекордсменом СССР по пулевой стрельбе. После окончания спортивной карьеры выступала судьей на различных турнирах, которые проходили в Беларуси. Правда, в понедельник 87-летняя пенсионерка сама оказалась на скамье подсудимых. Бабушку судили за одиночный пикет. Основание – бело-красно-белый флаг, висевший на ее балконе. Приговор – 15 базовых величин (этот штраф уже оплатил Фонд спортивной солидарности).

Александр Ивулин из «Трибуны» созвонился с Елизаветой Яковлевной, чтобы поговорить о первом суде в ее жизни, участии в мирных митингах, прославленных стрелках, вписавшихся за действующую власть, и бело-красно-белом флаге:

– Ой, сейчас столько людей звонит. Можно сказать, проснулась знаменитой :)

– Успели прийти в себя после суда?

– Спасибо, все хорошо. Чувствую себя спокойно, хотя у нас в стране уже столько людей пересажали. Теперь даже пенсионеров стали хватать.

– Расскажите, как проходил ваш суд.

– Не помню имя судьи, но, мне кажется, ему даже было стыдно. Из-за возраста у меня проблемы со слухом, поэтому не все разобрала из того, что он говорил. Даже просила еще раз повторить какие-то моменты, потому что не слышала некоторые слова. Он постоянно говорил, опустив голову. Думаю, все-таки ему было неудобно из-за того, что пришлось меня осудить. Но нужно же что-то платить «шакалам», которые сейчас рыскают по дворам.

– Слышал, у вас в суде была внушительная группа поддержки…

– Очень! Меня пришло поддержать очень много людей. Наверное, человек 30. Люди сидели в зале, все слушали. Потом сказали, что я правильно отвечала на вопросы. Единственное, не успела спросить, по какому закону-указу меня судят. В голове крутилась мысль, что меня судят по филькиной грамоте. Жаль, не успела сказать об этом в суде. Наверное, растерялась. После того, как суд закончился, пожалела об этом.

– Удивились такой поддержке со стороны белорусов?

– Конечно! После суда мне даже собрали нужную сумму. Говорю: «Не надо мне. Лучше отдайте тем, у кого папа сидит, а мама с детьми одна дома». Мне ответили: «Мы хотим вам помочь. Не обижайте нас, пожалуйста». В общем, собрали столько денег, что я сразу могу оплатить штраф. Эта ситуация еще раз доказала, что нас намного больше! В несколько раз больше! Было невероятно приятно!

Фото: kp.by

– Но вы же до этого видели, сколько пенсионеров выходило по понедельникам на «Марши мудрости»…

– Конечно, но теперь выходить на эти прогулки мне запретили дети. Говорят: «Мама, может, уже не стоит ходить по понедельникам? Все-таки тебя могут посадить, а как нам передать на Окрестина мешок лекарств?» Но вы же видите, как сейчас боятся пенсионеров. Это же все от страха, ведь весь мир знает, что происходит у нас в стране. Это и пугает силовиков. Настолько, что они уже боятся даже пенсионеров.

– А вам не было страшно ходить на мирные акции протеста?

– Нет! О чем вы говорите? Эти митинги вызывали только эмоциональный подъем и воодушевление. У меня даже сейчас нет страха. Просто эти силовики уже так расплясались! Даже по отношению к старым людям. Не дают нам просто пройти по улице. Но, как я уже говорила, они сами боятся. Страх не у нас, страх – у них.

– Раньше считалось, что пожилые люди, наоборот, поддерживают Александра Лукашенко…

– Такие люди просто не включают голову. У меня есть приятельница, с которой мы учились в одной группе в институте и до сих пор общались, но сейчас она оказалась по другую сторону баррикад. Она перечисляет недостатки действующей власти, но говорит: «Мне хочется спокойно дожить свой век». Объясняю: «Но у тебя же нет детей и внуков. Почему ты беспокоишься только за себя? Ты же видишь его отрицательные стороны, но все равно думаешь только о себе!» В общем, разошлись по разные стороны и сейчас даже не перезваниваемся.

– Грустно?

– Немного, но давайте расскажу другую историю. Однажды меня осенило, и я решила прийти на марш пенсионеров с маленьким красно-зеленым флагом. По пути к Красному костелу зашла и купила такой флажок. Сделала это для того, чтобы его увидели сторонники действующей власти. Это был призыв, чтобы люди присоединялись к нам. Правда, несколько женщин, которые шли рядом, увидели этот красно-зеленый флаг и чуть не вытолкнули меня из колоны. Но несколько более интеллигентных участниц марша поняли мою идею. Одна из них подошла: «Можете объяснить, почему вы пришли сюда с красно-зеленым флагом?» Я сказала: «Сделала так, чтобы люди с другой стороны присоединились к нам, потому что правда на нашей стороне». Чуть позже одна женщина подошла ко мне и вручила бело-красно-белую ленточку, которую я держала вместе с этим флажком. Так и шла.

– Это очень здорово!

– Конечно, ведь он [Лукашенко] разделил наш народ на две неравные части. Получается, если ты не под каким-то определенным флагом, тебя тут же нужно судить? Это неправильно! Каждый может думать так, как он хочет. Нельзя расстреливать или судить за то, что у тебя другой флаг.

– Как вы относитесь к тому, что по государственному телевидению бело-красно-белый флаг часто называют фашистским?

– Я не смотрю белорусское телевидение. Там же все переворачивают с ног на голову. Как-то видела, что Лукашенко говорил, мол, митинги готовились то ли Америкой, то ли Западом задолго до августа. Но я же видела, что все это получилось стихийно. Так зачем с такой наглостью относиться к людям? Еще и «выиграл» с 80 процентами. Хоть бы немного постеснялся. Ну как так можно? А по белорусским программам, которые смотрят его сторонники, говорят, что все было подготовлено заранее, а митингующих подкупали…

Фото: «Наша Ніва»

– Вас часто спрашивают, для чего вы ходите на мирные митинги в 87 лет?

– Даже в этом возрасте нужно что-то делать и что-то соображать. Слава Богу, я еще не потеряла ум. У меня куча других болезней, но с головой еще все в порядке.

– Вы слышали, что сейчас в белорусском спорте два письма. Одно – за честные выборы и против насилия, другое – за действующую власть…

– Нет, не слышала о таком. Я давно отошла от своего вида спорта. Но в курсе, что многие спортсмены, которые выступают на нашей стороне, пострадали от действующей власти. Что тут сказать? Каждый думает по-своему и выбирает то, что ближе. Может быть, спортсмены, которые подписываются за действующую власть, как ОМОНовцы, боятся потерять большие деньги. Вряд ли они отдают свои подписи по идейным причинам. Скорее всего, тут какой-то меркантильный мотив.

– Вы верите, что в стране что-то поменяется?

– Должно. Обязательно должно что-то поменяться. У меня есть друг, с которым мы когда-то ходили в детский сад, но сейчас он живет в США. До него дошла информация, что с августа я хожу на мирные акции протеста. Он очень грамотный человек, который передал мне: «Во-первых, совсем немного осталось, и перемены вот-вот наступят. Во-вторых, береги здоровье». Я слышу это от многих. Слышу, что говорит тот же Латушко. Знаете, сказала детям, учитывая свой возраст и коронавирус: «Если я не дождусь этого момента, то потом придите ко мне на могилу и все расскажите. И не забудьте принести плакаты, с которыми я ходила на марши». Просто я всю жизнь была за справедливость. Поверьте, для меня это всегда было на первом месте. Поэтому пожелайте мне дождаться того, чего мы все так ждем:).

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