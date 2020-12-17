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Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

  • 17.12.2020, 13:00
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Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции будет изолирован на семь дней, но продолжит работать удаленно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом.

Тест на коронавирус президенту провели после появления первых симптомов, сообщает Елисейский дворец.

Макрон будет изолирован на семь дней, но продолжит работать и выполнять свою деятельность удаленно.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,41 миллионов человек, от последствий заболевания умерло почти 60 тысяч пациентов.

С 15 декабря в стране в рамках борьбы с эпидемией начал действовать комендантский час.

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