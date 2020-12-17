Индекс оливье: новогодний салат в Беларуси подорожал почти на 11% 17.12.2020, 13:13

Более всего подорожала… картошка!

Этот год для многих белорусов оказался непростым, но совсем скоро под бой курантов можно будет выдохнуть и сказать ему "Уходи". Однако трудности трудностями, а новогоднее застолье никто не отменял. И главный царь новогоднего стола - тазик оливье, рецепт которого неизменен годами. Именно по нему проще всего отследить изменение цен на продукты - читай: инфляцию. Получается, так называемый индекс оливье - наш праздничный аналог известного мирового индекса бигмака. И накануне Нового года «Комсомолка» в очередной раз подсчитает индекс оливье.

Более всего подорожала… картошка!

Наш стандартный оливье из года в год только дорожает, но в этом году он рванул в цене. Например, за 2019 год салатная инфляция составила 3,7%, это оказалось даже меньше официальной годовой инфляции (4,7%). А за 2020 год салат подорожал сразу на 10,8%, а инфляция в стране по планам должна была составить не более 5%, но уже в октябре дошла до 6,2%.

Общая стоимость салата составила 15 рублей 82 копейки, это на 1,54 рубля больше, чем прошлогодний салат. А 6 лет назад, когда «Комсомолка» впервые подсчитала собственный индекс оливье, ингредиенты обошлись в 9 рублей (90 000 в неденоминированных рублях). Выходит, за 6 лет инфляция оливье составила 76%. То есть за те деньги, которые мы потратили на один тазик сегодня, пять лет назад можно было сделать более полутора тазиков.

В прошлом году самым подорожавшим компонентом оказался зеленый горошек, а в этом - картофель. Год назад полкило картошки стоило 27 копеек, а сейчас все 50! Хорошо, что повезло с морковкой и луком - на них как раз была распродажа.

На втором месте подорожаний - докторская колбаса, которая прибавила 18,3%. К слову, ее не так просто оказалось отыскать: теперь колбасу продают в упаковке не по полкило, а по 400 или 650 граммов. Потому пересчитываем ее стоимость на прошлогодние полкило - 5,3 рубля.

Та же история с майонезом: упаковка по 200 граммов у ряда производителей стала редкостью. Тот, который мы брали для салата год назад, теперь расфасован по 180 граммов, но по цене, как «неурезанная» версия в конце 2019-го - 99 копеек. В переводе на 200 граммов вышло 1 рубль 10 копеек.

На третьем месте подорожаний года - маринованные огурцы, банка которых почти догнала по стоимости полпалки колбасы, прибавив за год 13,2%. А если вспомнить, что три литра, к примеру, маринованных помидоров на «Комаровке» стоят 20 рублей, то становится очевидно: в Беларуси сейчас лучшие инвестиции точно в банки… с закатками.

Впрочем, с тенденциями в отечественной экономике сравнивать цены только в рублях было бы несправедливо. Поэтому по традиции переведем в доллары. По официальному курсу прошлогодний тазик оливье стоил 6,8 доллара. В этом году подорожали и продукты, и доллар по отношению к рублю, но в итоге тазик обошелся даже дешевле прошлогоднего - 6,2 доллара.

Что еще дорожало в 2020 году?

В этом году свой вклад в траекторию роста цен внесли два фактора - девальвация рубля по отношению к доллару и евро, а также коронавирус. Заметнее всего весной выросли в цене природные иммуностимуляторы - чеснок, имбирь и лимоны, которыми люди хотели спастись от неизвестной хвори. МАРТ провел мониторинг и выяснил, что наценка на чеснок кое-где составила 350%. В целом же после мониторинга оказалось, что лимоны подорожали на 72%, цены на чеснок в среднем выросли на 66%, а имбирь подорожал в среднем на 40%. Также заметным оказался рост цен на маски и антисептики, но затем власти ввели максимальные наценки на них.

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