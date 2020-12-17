«Верю, что в один миг стены рухнут»2
- 17.12.2020, 13:24
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Мы все выйдем на улицу и будем поздравлять друг друга с победой.
Читательница Telegram-канала «Баста!» пишет о том, как изменилась ее жизнь за время протестов.
- Идеальной борьбы не было и не будет. Мы стремительно поднимались и также стремительно опускались вниз. В моей семье, признаюсь честно, было два параллельных плана: подготовка к отъезду из страны и составление многоходовочек и планов протеста.
26 октября я мечтала, что никто не выйдет на работу, все просто спустятся во двор, будут улыбаться друг другу, подкидывать шапки в воздухе и поздравлять друг друга с победой, как в идеальном кино об окончании войны. Глупо, но я все еще мечтаю об этом, хотя с 26 октября скоро пройдет два месяца. Поэтому я каждый день с замиранием читаю новости о забастовке.
Марши также стали для меня чем-то утопичным, особенно самые первые. Трудно было представить, что такое единство нации вообще возможно. Марши соседей понравились мне не меньше, они сближают скорее не нацию, а гражданское общество.
После смерти Романа Бондаренко я долго не могла прийти в себя. Произошедшее означало, что людей сверху не остановит даже человеческая жизнь. В тот момент я желала, чтобы страна остановилась. Чтобы они поняли, что так нельзя.
Я радуюсь каждый день, что мы продолжаем идти вперед, потому что страх - это очень сильное чувство, а белорусы преодолевают его каждый день.
Я верю, что настанет весна. Не только настоящая, но и политическая.
Верю, что в один миг стены рухнут, мы все выйдем на улицу и будем поздравлять друг друга с победой.
Жыве Беларусь!