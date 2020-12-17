«Видео посвящается сильным белорусам» 17.12.2020, 13:48

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Музыканты написали песню, которая отвечает на многие вопросы.

Белорусский дуэт Laudans выпустил песню «Выснова», которая была написана, пока музыканты отбывали свои «сутки» в Жодино после концерта на Ангарской, сообщает tut.by.

Музыкантам белорусского дуэта Laudans Андрею Лугину и Алене Полочанской дали по 15 суток ареста за выступление 20 октября в районе столичной улицы Ангарской. Вчера они презентовали песню «Выснова», которая была написана в Жодино во время отбывания административного ареста.

— Возможно, песня была написана даже около 23.34 (именно по статье 23.34 КоАП судили музыкантов. — tut.by). Трудно сказать наверняка, сколько было времени, потому что точно мы не знали, — пишет Андрей Лугин на странице дуэта в Instagram.

Он отметил, что даже в камере мысли у них были светлыми. По одной простой причине: все, кто отбывал арест, были одной семьей.

— Многим из нас задавали этот вопрос: «Чего вам не хватает? Какие изменения вам нужны? Для чего вы выходите?» Я каждый раз думал, что ответить одним словом невозможно. Это похоже на то, как сразу же ответить, какая мечта всей твоей жизни. Вряд ли можно сказать так внезапно и при таких обстоятельствах. Писав эту песню, я смог ответить сам себе: «Исполнение мечты не в ее совершении, а в том, чтобы просто быть вместе». И сегодня мы хотим поделиться этой мыслью с вами. Видео посвящается нашим сильным белорусам.

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