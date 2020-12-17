Диетологи рассказали, к чему приводит ежедневное употребление авокадо 1 17.12.2020, 14:10

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Сегодня авокадо часто можно встретить на плакатах, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Исследователи из Университета Иллинойса набрали группу из 163 взрослых с избыточным весом в возрасте от 25 до 45 лет. Ученые поделили добровольцев на две группы и попросили каждую придерживаться определенной диеты в течение 12 недель: первая группа должна была каждый день есть авокадо, а вторая — не употреблять плод совсем, пишет «Популярная механика».

Ученые отмечают, что им было важно изучить различия в работе кишечника, которые могут быть следствием частого употребления авокадо. Поэтому во время эксперимента они постоянно изучали образцы крови, мочи и кала добровольцев.

В группе, которая постоянно ела авокадо, наблюдалось увеличение количества кишечных микробов, которые расщепляют клетчатку и вырабатывают метаболиты, поддерживающие здоровье внутренних органов. Также у людей первой группы была снижена желчная кислота, а уровень короткоцепочечных жирных кислот увеличен.

Авторы отмечают, что такой положительный эффект можно объяснить содержанием растворимых волокон в авокадо. Средний плод содержит около 12 граммов клетчатки, которая полезна для нашего микробиома. «Мы не можем расщеплять пищевые волокна, но кишечные микробы могут», — говорят ученые, поэтому употребляя больше клетчатки, в нашем кишечнике появляется больше микробов, которые важны для правильного пищеварения.

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