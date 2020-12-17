Белорусы о повышении пенсионного возраста: Пусть сначала медицину поднимут 2 17.12.2020, 14:19

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Люди должны брать все в стране в свои руки.

Жители Пинска рассказали media-polesye.by, что они думают о пенсии, повышении пенсионного возраста и сбережениях на старость.

— Я понимаю, что все в стране нестабильно и не факт, что та пенсия будет, но ничего не делаю. Даже мыслей таких не было. Наверное, все спускаю на авось. По привычке думаю, что обо всем позаботится государство. А о простом человеке думают обычно в последнюю очередь.

— Очень возмущает ситуация, когда человек всю жизнь платил налоги и часть денег отчислял себе на пенсию. И вдруг умер еще до пенсионного возраста. А с реформой многие мужчины и не доживут. Куда эти деньги уходят? Если я пополняю полжизни свой сберегательный счет в банке и вдруг умираю, то после смерти деньги получают родственники в качестве наследства. Думаю, и здесь должна быть такая система. А вообще, я считаю, что ничего «государственного» быть не должно. Пусть люди получают свои чистые зарплаты, а не общипанные и поклеванные налогами и выплатами в соцзащиту. Пусть сами распоряжаются деньгами. Какая у нас медицина в провинции, какое образование, какого качества изделия белорусских предприятий? У нас даже тротуары с наледью обработать не могут. Спохватились, когда все растаяло. Люди должны брать все в свои руки. Строить свой жизненный план. А то выходит, что за твой счет наполеоновские планы реализуют другие.

— Вы знаете, я работаю на себя и очень плохо ориентируюсь в нынешних зарплатах, пенсиях, пенсионном возрасте. Мне это не грозит. Привык, что могу рассчитывать только на себя. Кажется, что предприниматели сталкиваются с другой стороной государства. Не созидающей, а зловещей. Исполкомы, налоговая, министерства… Сколько там равнодушных, некомпетентных людей! Тот факт, что ты создаешь рабочие места, платишь огромные налоги, никого не волнует. Я многие годы живу с мыслью, что в любой момент могу получить обвинение в экономическом преступлении. А сейчас, если еще красно-белым флажком помашешь, то все… Деньги на пенсию уже в чулке. Надежды на эту власть никакой.

— В прошлом году получила первую пенсию в 370 рублей. Я начала плакать, когда увидела СМС. У меня внук просит конструктор, внучка — платье на НГ. А у меня нет денег. Дочь купила эти подарки и отдала мне. Так стыдно, что я всю жизнь работала, а теперь дочка мне помогает. У нее дети, кредит. Хочу разменять квартиру или продать, чтобы часть денег на жизнь осталась. Никогда не думала, что нужно планировать, как жить на пенсии. Оказалось, что это нужное дело.

— Я работаю врачом и зарабатываю те самые «по пятьсот». Двести я откладываю на учебу ребенку. На триста живем с дочкой в съемной квартире в Бресте, помогаю здесь родителям. У меня нет свободных денег, чтобы подумать еще и о пенсии. Я даже без своего жилья. Вообще, это страшно, когда нужно постоянно себя ущемлять и выбирать, куда эти несчастные деньги вложить. Можно вообще избавиться от такого явления как пенсия. Работали бы люди до гробовой доски и на мысли, в каком кошмаре мы живем, не было бы времени. К этому все и идет.

— Никогда не задумывался, что нужно откладывать на пенсию. Это даже как-то дико звучит для меня. То, что повышают возраст, правильно для страны, неправильно для человека. Пусть сначала медицину поднимут, чтобы люди дожили до той пенсии и выжили на ней.

— Я откладываю себе деньги на черный день. Наверное, это в каждой советской семье есть. Может быть, потрачу в старости. Хотя в нашей традиции скорее сжаться до минимума, чтобы вместиться в эти 300 рублей. И я такой буду. Людей научили жить бедно, учат, что тысяча — это много, постоянно тыкают носом в бедность из прошлого века. И это работает. А нужно ведь идти к большему, а не бежать от страхов…

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