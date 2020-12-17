«Мы вместе пройдем этот путь достойно: красивые, гордые и независимые» 17.12.2020, 15:44

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Фото: Владимир Цвирко

Белорусы высказались по поводу происходящего в стране.

Сегодня лидерами протестов и общественного мнения становятся обычные белорусы — будь то доктор из главной больницы Минска, рабочие «Гродно Азота» или студенты из лингвистического университета, выходящие по собственной инициативе против режима.

Каждые человек, который выходит «гулять», настаивает на смене власти.

Сайт Charter97.org предложил читателям Telegram-канала ответить на 3 вопроса по поводу происходящего в Беларуси. Журналисты собрали самые интересные ответы белорусов, которые высказывают свое мнение и требуют перемен.

– Почему вы выходите протестовать?

– Выходим, чтобы Лукашенко ушел, он проиграл и захватил власть. У власти сейчас хунта. Поэтому требуем остановить насилие и наказать виновных. Освободить всех заключенных, аннулировать все дела».

– В нашем детстве нам часто говорили, что мечты сбываются, главное — очень захотеть. Так и сейчас, мы все очень хотим и мечтаем об одном, чтобы в нашей стране люди перестали бояться. Ведь страх парализует и не дает развиваться дальше. Люди выходят, потому что почувствовали свободу от страха, это случилось 16 августа, то море людей останется ярким воспоминанием для каждого. Теперь каждый, кто тогда выходил, не остановится, пока снова не обретет то чувство счастья и свободы!

– Я выхожу протестовать, потому что выборы были сфальсифицированы. Ни один из моих родственников, друзей, коллег, соседей, просто знакомых людей не голосовал за Лукашенко. Все шли на выборы с твердой уверенностью, что, наконец-то он уйдет, наконец-то, есть надежда на перемены, у нас появится возможность выбирать, перестанут пропадать без вести люди, которые создают ему конкуренцию. У нас в Беларуси очень много образованных, умных, толковых людей, которым он не дает шансов. Это ужасно. Этому должен быть положен конец.

– Для меня невыход на марш расценивается как предательство. Мне совсем нестрашно выйти. Мне страшно, что я стану заложником своих мыслей, мол предал других людей в трудную минуту, остался дома. Я думаю, это долг каждого белоруса, сделать хоть что-то для своей страны, ведь мы стоим на кону изменений, если не зимой, то к лету мы избавимся от режима, и если бы каждый думал так же, как я, то мы, возможно, жили бы в новой Беларуси.

– Потому что я – человек! Чужая боль – моя боль. Выходя гулять, я хочу показать, что никогда не смогу взять и «перевернуть страницу». Все виновные должны быть наказаны. А еще хочу напомнить, что наше поколение родилось не в страхе. В страхе жили наши отцы и деды. И они нашли в себе мужество прогнать фашистов с белорусской земли.

– Я выхожу, потому что хочу лучшего будущего для своих детей, для своих будущих внуков; выхожу за тех, кто сидит в тюрьмах, за тех, кто уже не выйдет НИКОГДА, за слезы матерей, за изнасилованных парней и девушек. Страной не имеет права руководить человек, который унижает своих сограждан, который оскорбительно выражается в адрес политических и общественных деятелей, который так и не дал ответа про исчезновения Захаренко, Завадского и других, который не умеет обращаться на «вы». Слушая выступления которого на международной арене, да и внутри страны, хватаешься за голову и думаешь: «Что он несет?». Становится стыдно. Про выжженную экономику и говорить не приходится.

– Мы выходим протестовать, потому что нас обманули и избили вооруженные люди, мы же вышли без всякого оружия. Обидно смотреть на молодых парней, которые сидят дома и отмазываются всякими способами, мол жена не пускает на митинг или на дачу нужно, короче разрывает от злости и обиды за наш народ. Мы с женой на всех митингах. И будем выходить до победы над военной хунтой! Жыве Беларусь!

– Мои родители с высшим образованием, всю жизнь работали, один инженером, a второй экономистом. Папа служил на севере военным инженером, но вернулся в Беларусь, чтобы поднимать предприятия, мама, как декабристка везде была с ним рядом – их так воспитали. Сейчас оба на пенсии. Размер пенсии смешон, ведь сумма не соответствует затратам. Проработав всю жизнь, исправно платя налоги не иметь социальной защищенности – не такое будущее рисовали себе мои родители.

За 26 лет не было сделано ни одной попытки восстановить историю или язык Беларуси. Деньги уходят на строительство не нужных и архитектурно-уродливых зданий, а исторические памятники архитектуры без вмешательства внешнего финансирования просто исчезают.

– Я хожу протестовать, потому что власть захватила вооруженная банда, которую возглавляет вор и убийца. В стране творится беспредел, не соблюдаются законы, у граждан нет прав. В государственных СМИ одно вранье.

– Чтобы показать, что мы непокорный скот, которому можно «скормит» фальсификацию на выборах, насилие со стороны силовых структур; чтобы полит.заключенные, отбывающие срок за всех нас, видели нашу, поддержку. Мы протестуем, чтобы жить, а не выживать.

– Почему Лукашенко должен уйти?

– Лукашенко должен не уйти, он должен быть арестован, осужден и понести заслуженное наказание вместе со своими прихвостнями, вплоть до последнего члена фальсификационной комиссии.

– Убийца собственного народа априори не имеет права находиться у власти. При его методах правления погибло очень много людей, поэтому, чем раньше он уйдет, тем меньше памятников будет по Беларуси. А также советские принципы управления, нежелание провести реформы довели экономику до ручки, а ведь по уровню интеллекта белорусы в Европе среди лучших.

– Для меня он уже ушел. Не могу смотреть на лукавого вруна и вора.

– Лукашенко должен уйти потому, что он обокрал республику, как он выражается грабительской приватизации у нас, как в России не будет. Да не будет, все втихаря продано или в его руках. Что приватизировать? Да и его никто не избрал, а последние события показали, насколько он не любит свой народ и страну, которую он ради своих амбиций готов вернуть в каменный век. И плевать ему, что Беларусь будет потом восстанавливаться много лет. В итоге Беларусь все равно станет свободной, люди изменились и народ Беларуси уже не будет прежним.

– Потому что Лукашенко ненавидит белорусский народ. Точка. Все, что происходило в стране и сейчас происходит – все делается по его указке. Для меня это очевидно.

– Можно перечислять бесконечное количество причин, чем больше их называешь, тем больше их всплывает: от продажи земель (под видом пожизненной аренды) иностранцам, до воровского изыскания бизнеса в фонд президента.

– Люди с неадекватной психикой и неврологическими расстройствами не могут адекватно управлять страной. В его случае – он может управлять только метлой в СИЗО при пожизненном сроке строгого режима со своими ябатьками.

– Потому что он некомпетентен, не обладает достаточным уровнем квалификации. Итак, везде – на верхушке почти всегда выходец из силовых структур, способный только кивать и исполнять бредовые указы. Посмотрите, как они по струнке сидят на каждом показушном совещании. И это на каждом уровне управления вплоть до директоров предприятий.

– Какой Беларусь вы видите в будущем?

– Надо будет провести выборы, изменить конституцию и жить дальше. Работы очень много, все понимают, что будет сложно. Но мы готовы

– В идеале ориентированной на Евросоюз и НАТО. Но это не отменяет торговых связей с Россией.

– Придется начинать с самого начала, но привлекая в страну больше технологий, инвестиций и знаний, развивая дружбу с соседями, мы станем не хуже наших западных соседей, став кордоном между ЕС и Россией, что было давно нашим козырем, но нельзя было использовать ввиду правления Лукашенко.

– Беларусь должна быть свободной, процветающей и независимой! Страной, в которой соблюдаются законы! Я вижу ее такой в будущем. Жыве Беларусь!.

– Современной, самодостаточной, креативной, просто крутой страной, которая будет отмечена у туриста в списке, как «обязательна к посещению»! И я не строю иллюзий по поводу того, что эти изменения наступят завтра. Нет, мы пройдем этот путь достойно все вместе, красивые, гордые и независимые. Потому что - мы белорусы, мы нация!.

– Парламентской республикой, больше никакого президентства. Лукашенко был первым и последним президентом. Хватит, наелись.

– Возврат к конституции 1994 года. Беларуская мова адзіная афіцыйная мова.

– Демократическим государством. Отлично понимаю, что мы не сможем прийти к этому сразу после ухода Лукашенко. На этот путь могут уйти десятилетия. Но у Беларуси будет шанс. Пока у власти Лукашенко, этого шанса нет.

– Беларусь должна стать демократической Европейской страной. Честные выборы.

– Процветающей. Понадобятся годы, чтобы вытянуть страну из той ямы, в которую Лу&Ко целенаправленно ее затягивали. Но мы, белорусы, согнув спину, будем работать, чтобы не было стыдно перед нашими детьми.

– Парламентская республика. Мне ближе европейский вектор развития. Демократия для самостоятельных и ответственных людей. Страны, где народ не обладал этими качествами, всегда скатывались к хаосу, либо к новой диктатуре. Сейчас наш народ развивает в себе эти качества. Надеюсь, все получится.

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