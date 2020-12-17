Чем занимается компания «Синезис», которая попала под санкции ЕС 10 17.12.2020, 17:42

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Резидентам Евросоюза будет запрещено иметь с ней дело.

Как сообщил журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, ограничительные меры коснутся ЗАО «Белтехэкспорт», занимающегося продажей вооружений и военной техники за рубеж, ОАО «МЗКТ» (колесные базы предприятия используются для различных комплексов вооружений), а также частных компаний Dana Holdings и ООО «Синезис», пишет tut.by.

Предусмотренные санкциями ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц, а также запрет резидентам ЕС прямо или опосредованно предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в санкционный список. Решение вступит в силу после его опубликования в официальном журнале Европейского союза.

Чем занимается «Синезис»

Synesis занимается «облачными решениями для умного города». Так, его флагманским продутом является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data.

«Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании.

В 2018 году в интервью dev.by проектный менеджер Synesis пояснил, что «это как Google, только для видеонаблюдения», а затем добавил, что Kipod используется в четырех столицах — Минске, Москве, Баку и Астане. Так, в московском метрополитене подключено более шести тысяч камер. И осенью 2019 года Synesis сообщила об открытии офиса продаж в Кремниевой долине — специально для продвижения системы в США.

В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis.

Отметим, что система мониторинга использовалась белорусскими властями в репрессивных целях.

Отметим, что Евросоюз утвердил санкционный список против пособников Лукашенко и близких к режиму компаний.

Список компаний, попавших в санкционный список

ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники.

ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж».

ГУ «Главное хозяйственное управление» при управлении делами Лукашенко — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси.

Dana Holdings — один из главных финансовых помощников режима. Холдинг держит тесные отношения с Лукашенко.

ООО «Синезис» — ответственные за деанон мирных протестующих и передачу этих данных режиму.

Управление делами Лукашенко — под главенством Виктора Шеймана проводили операцию по фальсификациям в пользу Лукашенко.

ОАО «МЗКТ» — производитель тяжелой колесной техники. Увольняли сотрудников за политические взгляды.

ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие-кошелек Лукашенко, которое занимается экспортом оружия и военной техники в Южную Америку, Азию и т.д. Тесно связаны с Минобороны.

Пособники режима, попавшие под европейские санкции

Анатолий Сивак — заместитель премьер-министра,

Иван Эйсмонт — глава БТ,

Владимир Караник — бывший министр здравоохранения, ныне — председатель Гродненского облисполкома,

Наталья Кочанова — председатель Совета Республики,

Андрей Швед — генеральный прокурор,

Игорь Луцкий — министр информации,

Виталий Стасюкевич — заместитель начальника милиции общественной безопасности г. Гродно,

Сергей Калинник — начальник Советского РУВД г. Минска,

Виктория Шабуня — судья Центрального районного суда г. Минска,

Александр Петраш — судья Центрального районного суда г. Минска,

Вадим Пригара — начальник Молодечненского РОВД,

Артем Дунько — старший инспектор ДФР КГК,

Игорь Бурмистров — первый заместитель командующего внутренними войсками,

Павел Легкий — заместитель министра информации,

Дмитрий Шумилин — заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома,

Андрей Лагунович — судья Советского районного суда г. Гомеля,

Николай Воробей — ручной бизнесмен Лукашенко,

Александр Шакутин — ручной бизнесмен Лукашенко,

Елена Некрасова — судья, выносит «политические» приговоры с 2007 года,

Юлия Густыр — судья, выносит «политические» приговоры,

Марина Федорова — судья, выносит «политические» приговоры,

Наталья Дедкова — судья, выносит «политические» приговоры,

Елена Живица — судья, выносит «политические» приговоры,

Елена Литвина — судья, выносит «политические» приговоры,

Геннадий Богдан — заместитель управляющего делами Лукашенко,

Олег Каразей — начальник управления профилактики МВД,

Дмитрий Курьян — начальник управления охраны правопорядка МВД,

Александр Турчин — губернатор Минской области,

Виктор Станиславчик — заместитель начальника Советского РУВД г. Минска.

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