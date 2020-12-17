Как в Литве расследуют преступления белорусских силовиков 3 17.12.2020, 16:36

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Максим Хорошин добивается включения виновных в списки Интерпола.

13 октября владельца цветочного магазина в Минске Максима Хорошина силовики взяли недалеко от дома, вытащив из машины. Мужчина рассказывал, что его били при задержании и в отделении милиции, заставляли подписать протокол о том, что участвовал в несанкционированных акциях и оказывал сопротивление правоохранителям. Через несколько часов после задержания избитого Хорошина из Первомайского РУВД Минска забрала скорая.

Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные ушибы. После выписки из больницы, опасаясь преследования, мужчина вместе с семьей уехал в Литву. По его заявлению Генеральная прокуратура Литвы возбудила первое уголовное дело о применении насилия и пыток в Беларуси на основании принципа универсальной юрисдикции. В интервью "Немецкой волне" Максим Хорошин рассказал, как продвигается расследование и сколько человек может оказаться в списке обвиняемых по его делу.

- Почему вы решили обратиться в Генеральную прокуратуру Литвы?

- Я понимал, что по моему делу в Беларуси результатов не будет. Сейчас всем пострадавшим от действий силовиков присылают отписки, что состава преступления нет, что, условно говоря, "сам споткнулся о лавочку и упал, никто никого не бил". Я пролежал в больнице шесть дней, все это время мне поступали СМС с угрозами, поэтому решил, что нужно уезжать. Фонд солидарности BYSOL помог с переездом в Вильнюс. Здесь со мной связались юристы из штаба Светланы Тихановской и предложили попробовать подать документы в Генпрокуратуру Литвы. Повезло, что все доказательства у меня были на руках: видео задержания, медицинские заключения - все для возбуждения уголовного дела.

- Сколько времени может занять расследование и каковы шансы на успех?

- Сейчас я хожу в Генпрокуратуру и Бюро криминальной полиции, которые занимаются моим делом, рассказываю о деталях произошедшего. Думаю, расследование не займет много времени, не больше двух месяцев. Наша задача, чтобы дело передали в суд, и виновные оказались в списках Интерпола. Это вполне реально, такие прецеденты были. Уже установлены двое подозреваемых. Сейчас мы просматриваем фотографии сотрудников РУВД, которые присутствовали при моем избиении. В списке будет до 10 человек, в том числе те, кто не препятствовал происходящему.

- Как вы думаете, почему вас задержали?

- Мы были очень активны: я, жена и сын участвовали в каждом марше. Нас заметили, когда мы раздавали цветы на женских акциях солидарности, к тому же мы жили в центре города, возле администрации Лукашенко, всегда ездили с большим бело-красно-белым флагом. Когда меня задержали, сотрудники ГУБОПиКа еще в машине сказали, что я примелькался.

- Как вы устроились в Вильнюсе?

- Устроились нормально, снимаем квартиру. В Минске бизнес продали и сейчас здесь планируем открыть цветочный магазин. Сын пошел в русскую школу, адаптировался, нашел друзей. Что касается здоровья, то я сейчас физически чувствую себя хорошо, а вот морально не очень. И я, и жена ходим к психологу.

- Как идет расследование вашего дела в Беларуси?

- Перед отъездом я подал заявление о возбуждении уголовного дела. Тогда мне сказали, что дело громкое и проверку по нему будет проводить управление собственной безопасности МВД и Генеральная прокуратура Беларуси. Но понятно, они не станут сажать своих людей.

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