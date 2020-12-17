Еврокомиссия предварительно договорилась с Novavax о закупке вакцины от коронавируса 17.12.2020, 16:47

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Вакцина сейчас находится на третьем этапе клинических испытаний.

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с компанией Novavax относительно возможного приобретения будущей вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Согласно договоренности, будущий контракт с Novavax предусматривает приобретение 100 млн доз вакцины, с возможностью после этого закупить еще 100 млн доз.

"Еврокомиссия приняла решение поддержать эту вакцину после основательной научной оценки, учета использованной технологии и опыта компании в разработке вакцины, а также ее способности поставлять вакцину всем странам-членам", - отмечается в сообщении.

Вакцина Novavax сейчас находится на третьем этапе клинических испытаний.

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