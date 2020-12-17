Нина Багинская: Мною движет чувство справедливости 1 17.12.2020, 17:22

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Нина Багинская

79-летняя активистка попала в популярный женский журнал в Германии.

Без Нины Багинской не проходит ни одна более или менее крупная уличная акция в Минске. Она самый заметный и самый бесстрашный участник протестов против Лукашенко. Силовики не раз отнимали у нее бело-красно-белые флаги, которые она, к слову, шьет сама. В квартире, где она живет, проводили обыск (во время которого она дала втык силовику за то, что он сломал старое кресло - семейную реликвию), а ее фраза «Я гуляю», которую она произнесла, когда сотрудники ОМОНа хотели помешать ей выйти на улицу с флагом, стала почти тотемной для протестующих. Когда она выходит на улицу, молодежь меньше задерживают, таковы ее наблюдения, сообщает dw.com.

Птица Феникс белорусских протестов

О «птице Феникс» Нине Багинской рассказывали многие ведущие печатные СМИ в Германии, в частности, Der Spiegel, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, ее мужеству посвящали новостные сюжеты на главных телеканалах. И вот сейчас о ней написал один из самых популярных женских журналов - Brigitte.

В Германии его можно купить в любом киоске, увидеть на столике в комнате ожидания у врача, полистать в парикмахерской. Читают его в основном женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Журнал выходит раз в две недели и освещает многие темы: мода, косметика, психология, здоровье, путешествия, рецепты. Но в нем совершенно нет политики. Поэтому тот факт, что неполитический журнал для широкой женской аудитории посвятил Нине Багинской в своем новогоднем выпуске целый разворот, да еще и самую первую статью, очень примечателен.

Нина Багинская и время женщин

«Время женщин. Видения того, как улучшить мир» - примерно так можно перевести заглавие к фотографии Нины Багинской. «Во имя порядочности» - название публикации.

Эта статья- портрет повествует о маленькой, с виду хрупкой седоволосой женщине, геологе в прошлом, бабушке и прабабушке. На свой первый протест она вышла еще в 1988 году в Куропатах под Минском, где находятся массовые захоронения белорусских жертв сталинского режима, объясняет автор статьи читательницам.

Позже Багинская участвовала в акциях оппозиции, проводимых в память о Чернобыльской катастрофе, об исчезнувших оппозиционных политиках, в знак протеста против аннексии Крыма. Ее много раз задерживали, выписывали штрафы. «Мне нужно прожить 120 лет, чтобы их все выплатить», - цитирует Brigitte минчанку. «Что ею движет?», - задается вопросом автор статьи. «Чувство справедливости», - отвечает она. Правительство должно заботиться о благополучии страны и ее жителей, а не избивать и кидать за решетку невинных людей, подчеркивает Нина Багинская.

Она не теряет надежды. Каждая империя когда-нибудь распадается, говорит героиня. Свою жизнь после Лукашенко она представляет себе за игрой на фортепиано, вязанием и наведением порядка в квартире и на даче. Выпуск журнала Brigitte со статьей о Нине Багинской - новогодний. В этом - своя символика.

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