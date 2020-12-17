55-летнюю женщину избили омоновцы, а наказали ее 1 17.12.2020, 18:14

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фото: spring96.org

В Гродно два года «домашней химии» присудили Марине Поликарповой.

В суде Ленинского района Гродно в четверг, 17 декабря, вынесен приговор Марине Поликарповой. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — домашней «химии». Ее обвинили в насилии в отношении сотрудниц ОМОН, сообщает «Вясна».

Дело рассматривал судья Руслан Гурин.

Пострадавшие — женщины-милиционеры Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич.

Прокурор на процессе — Никита Мысливец.

Мониторинг дела вел правозащитник Роман Юргель.

Дело касалось событий вечера 9 августа. Тогда фармацевта Марину Поликарпову задержали и жестоко избили две представительницы ОМОН — Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич. А уголовное дело начали именно на потерпевшую Поликарпову. Когда Марину Поликарпову душили физически, она чисто инстинктивно укусила за руку одну из сотрудниц милиции.

17 декабря состоялось четвертое заседание по делу: допросили судмедэксперта, исследовали административное дело и просматривали видеоматериалы.

Судмедэксперт Виктор Матецкий 13 августа проводил две экспертизы, медосмотр Марины Поликарповой. Экспертиза подтвердила получение телесных повреждений: 51 синяк и ссадины могли образоваться от 13 травматических воздействий — они могли образоваться как от ушибов, так и сдавления. У всех ссадин, гематом и синяков — единый механизм и срок образования. Но каждое телесное повреждение не было конкретизировано, а в следственных экспериментах пострадавшие не продемонстрировали получение каждого из них.

Судья Руслан Гурин зачитал статьи из интервью, фото гематом, ссадин Поликарповой из «Радыё Свабода» и блога s13.ru. Судью заинтересовало, как фотографии телесных повреждений, которые делал брат, попали к журналистам: Поликарпова не давала согласие на публикацию фото.

Адвокат попросил потерпевших обосновать сумму компенсации в 5 тысяч рублей. Одна из них отметила, что лечения не было — были моральные страдания. Ведь после публикации статей «в мой адрес и адрес семьи посыпались угрозы, были опубликованы персональные данные». Они отметили, что имеют претензии к статьям. Адвокат заявила, что эти статьи к делу не относятся и не должны рассматриваться судом.

В ходе судебных прений прокурор отметил, что Поликарпова помешала законной деятельности сотрудниц УВД, ее вина в ходе следствия полностью доказана. Никита Мысливец отметил, что в показаниях пострадавших указано, что они применили только загиб рук, а ударов не наносили. Судмедэксперт зафиксировал у потерпевших «легкие телесные повреждения, которые не повлекли нарушений здоровья». Прокурор отметил, что факт участия Поликарповой в несанкционированном мероприятии подтвержден решением суда, она знала, что там происходит и пошла туда, а теперь ее показания в суде данные для избрания линии защиты, чтобы уйти от ответственности. Действия сотрудниц ОМОН Бондарчук и Мазуркевич были законными. Учитывая возраст обвиняемой и степень ее опасности, Мысливец запросил для нее два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также гособвинитель попросил взыскать сумму морального вреда и расходы на проведение судмедэкспертизы — 440 рублей и 40 копеек. Обвиняемые поддержали гособвинителя.

Адвокат Екатерина Грицкевич отметила, что доказательствами предварительного следствия, судебного следствия, исследования материалов дела вина Поликарповой не доказана. Ее задержание девятого августа незаконно и произвольно: обвиняемая гуляла по площади, а не участвовала в мероприятии, явилась случайной свидетельницей событий. Основанием для обвинения являются показания свидетеля Седача, который субъективно из своих соображений принял ее за организатора массового мероприятия. Грицкевич сказала, что объективных доказательств ее активного участия в митинге нет. Административное дело было обжаловано, но в судах обстоятельства правонарушения не были исследованы достаточно. Поликарпова не противодействовала действиям сотрудниц и не намеревалась причинять им телесные повреждения: ее действия были направлены на самооборону. Екатерина Грицкевич также подчеркнула противоречия в показаниях пострадавших. Также она отметила, что суммы морального ущерба несоразмерны и необоснованны и попросила вынести оправдательный приговор.

В последнем слове Марина Поликарпова сказала:

«Частично признаю свою вину, я эмоционально защищала себя и свою жизнь. Конфликт возник из-за того, что Бондарчук и Мазуркевич оскорбили меня в грубой и нецензурной форме. Прошу суд учесть все обстоятельства: ходатайства и мой 35-летний опыт работы».

Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — «домашней химии». А также — взыскать по 1500 рублей в пользу потерпевших, 162 рубля госпошлины, а также возместить 440 рублей и 40 копеек расходов на судмедэкспертизу.

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