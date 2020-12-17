Белорусский кикбоксер: Совесть намного важнее материальных благ 17.12.2020, 18:28

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Никите Шостаку предлагали ставку Виталия Гуркова в сборной, но он отказался.

В белорусском кикбоксинге и тайском боксе сложилась ситуация, которую в последние месяцы можно наблюдать во многих видах спорта нашей страны. Федерация легко и непринужденно отказывается от топовых бойцов только из-за их гражданской позиции. Так, трехкратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы по тайскому боксу Сергей Скиба подписал открытое письмо спортсменов, а после из-за пресса со стороны функционеров был вынужден уехать за границу. После чего дал резонансное интервью, раскрыв всю подноготную в федерации, сообщает by.tribuna.com.

В похожую ситуацию угодил и чемпион Европы-2017 и серебряный призер чемпионата мира-2019 по тайскому боксу Никита Шостак. 22-летний спортсмен также стал одним из подписантов петиции, после чего его лишили возможности получать зарплату от Минспорта, не допустили к чемпионату Беларуси по кикбоксингу (якобы из-за коронавируса) и, несмотря на победу в ЧБ по тайскому боксу, не включили в основной состав команды.

Не захотев молчать, Никита рассказал Дмитрию Руто о профилактических беседах, которые с ним проводили руководители федерации, угрозах и манипуляциях функционеров, мыслях уехать за границу, а также пояснил, почему подписал письмо против насилия и за честные выборы.

– Сергей Скиба недавно рассказывал, как вас якобы из-за положительного анализа на коронавирус не допустили к чемпионату Беларуси по кикбоксингу. Сдав самостоятельно тест после, вы обнаружили, что чисты. Как так получилось?

– Действительно, в конце сентября – начале октября у нас состоялся турнир. Перед соревнованиями всем участникам делали тестирование на ковид. Я себя прекрасно чувствовал, никаких симптомов вируса у меня не было, но на следующий день после сдачи теста мне написал тренер [Виталий Тишуров], что у меня обнаружен коронавирус. Мол, есть антитела, они активны, значит, по его словам, я болен. Я решил поехать и сделать тест самостоятельно в независимой лаборатории. Уже вечером мне пришли результаты: да, антитела есть, но они не активны, свидетельствуют о том, что я переболел коронавирусом. Я написал тренеру, что у меня есть заключение врачей, которое подтверждает, что я полностью здоров. Тишуров сказал, чтобы я вез эти результаты судейской коллегии. Утром на следующий я так и сделал, но судьи мне сказали, что их мои документы не интересуют. Мол, по результатам другого анализа я болен, и они доверят тому заключению. И плевать им, что мой тест более актуален. Они мне говорили: «Ничего не знаем, ты можешь быть заразен. Мы тебя не допустим до турнира».

Я не стал ни с кем ругаться, а поехал в 39-ю поликлинику, где я и другие участники чемпионата сдавали тест. Врачи там мне сказали, что да, действительно, ковид у меня обнаружен. Странно, говорю, если другой тест показал, что я чист. Он лишь показывает, что я переболел, но сейчас здоров. Попросил врачей дать мне заключение, документы, где написано, что я болен. Читаю: «Обнаружен». И что с этого? Попросил показать мне количественные характеристики, мол, сколько у меня активных антител. На что мне отвечают, что делался не количественный анализ, а качественный. Спрашиваю: «Извините, а что мне делать? Симптомов у меня никаких нет чувствую себя прекрасно. Тест в независимой лаборатории показал, что я здоров». На что врачи мне отвечают: «Мы можем тебя только визуально смотреть, померять температуру. И давай сделаем мазок». Температуры у меня не было, а результаты мазка пришли на следующий день вечером, когда соревнования уже закончились. И что вы думаете? Все отрицательно, то есть изначально я был здоров.

Как-то слишком много совпадений, и в какую-то ошибку я не верю. Все было сделано так, чтобы до соревнований меня не допустить.

– Как отреагировало руководство федерации на то, что вы решили сделать дополнительный тест?

– Не общался на эту тему с функционерами, поэтому не скажу об их реакции. Но когда я приехал на финал чемпионата Беларуси по кикбоксингу, чтобы просто посмотреть, ко мне подошли определенные люди и сказали, что я не имею права находиться в зале, потому что якобы заразный. Скажем так, культурно попросили уехать.

– Можете представить, что докторов кто-то попросил написать, что вы больны?

– Можно и такое предположить, но прямых доказательств нет. Тем не менее, сомневаюсь, что меня не допустили именно из-за коронавируса. Уверен, у руководства федерации был свой интерес, чтобы я не принимал участия в турнире. Ведь до этого, в августе, у меня были разговоры и с первым заместителем председателя БФКиТБ Анатолием Симончиком, и с начальником национальной команды Екатериной Реут на тему того, что я подписал письмо Свободного объединения спортсменов, выступил против насилия и за новые выборы. Я должен был становиться на ставку в Минспорта, и Симончик с Реут меня поставили перед выбором: либо я отзываю подпись, и они подумают, давать ли мне ставку, либо никаких денег и можно писать заявление об уходе. Были намеки, что меня за мою гражданскую позицию могут также исключить из федерации, не допустить на чемпионаты и так далее.

Реут говорила, что я своим поступком – подписанием письма – могу поставить крест на своей карьере. Она рассказывала мне, мол, знает спортсменов, которые после этого идут по наклонной. Пыталась меня такими манипуляциями переубедить. Откровенно скажу, слушать такое было неприятно. Более того, я Екатерину знаю давно, вместе ездили на сборы, на соревнования. И она всегда представлялась мне с положительной стороны. Но в данной ситуации человек как будто снял маску и раскрыл свое истинное лицо.

– Вам предлагали ставку Виталия Гуркова?

– Да, все верно. Руководители федерации мне говорили, что Гурков уходит из федерации, написал заявление на увольнение, поэтому освобождается место, из всех кандидатур на замену наилучшая – моя, уже подготовлены документы, вот-вот все решится, а я тут подписываю письма.

– Знаю, что вам еще говорили, мол, ты не смотри на Сергея Скибу и Ивана Ганина (бойцы, подписанты письма за честные выборы – прим. ред.), они уже готовятся завершить карьеру, а ты молодой, у тебя еще все впереди, так что лучше отзови подпись.

– Точно. Симончик и Реут утверждали, что пацаны свое уже отбоксировали, уже карьеры почти закончили, а я молодой, перспективный. Что все будет хорошо – но для этого нужно поменять свое решение и отозвать подпись.

– Реут и Симончик за действующую власть?

– Раз они работают в госструктуре, то свято верят в то, что делают, верят в систему. Во время нашего разговора они меня постоянно спрашивали, чем я руководствовался, подписывая письмо. Я им просто ответил: «Ничего же плохого не сделал, никакого не унизил, не побил и не обокрал. Просто выразил свою гражданскую позицию». Мне начали втирать, что спорт вне политики и так далее.

Если бы таких разговоров незадолго до турнира не было, я бы, наверное, поверил, что болен. Но в моем случае понятно: вероятнее всего, вирус тут ни при чем. Очевидно, откуда ноги растут.

– Знаю, что во время разговоров с Симончиком и Реут рядом с вами был ваш тренер Виталий Тишуров (специалист является подписантом провластного письма – ред.).

– Да, но он особого участия в диалоге не принимал. Когда Симончик мне ставил условия, Тишуров лишь спросил: «А что мы еще можем сделать?» – и все. Больше ничего об этом специалисте говорить не хочу. Тем более я после этого случая ушел от него. Немного не понял, почему Тишуров даже не попытался заступиться за меня. Мы с ним через многое прошли, но все эти события меня разочаровали. Тренер потерял в моих глазах авторитет. Когда я заявил, что больше с ним работать не хочу, Тишуров мне сказал: «Я же просил тебя ничего не подписывать, а ты не послушал меня. С твоей стороны это неблагодарность». В смысле? Я взрослый человек, сам решаю, как мне поступать и что говорить.

При разговорах сначала я ответил, что готов написать заявление по собственному. Правда, подумал, что сделаю это позже. Но, выйдя из стен федерации, поймал себя на мысли: «А почему это я должен что-то писать? Я не хочу никуда уходить, хочу дальше соревноваться». Вскоре через Тишурова передал в федерацию, что ничего не буду отзывать, моя подпись [под письмом за честные выборы] останется. В итоге на ставку меня не поставили, благо, стипендии президентского спортивного клуба не лишили, даже не сокращали. Для меня это даже удивительно. Но чуть позже я узнал, что так как в этом году международных соревнований не было, стипендию на следующий год будут начислять по итогам чемпионатов Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу. Если на первый ЧБ меня не допустили, то на чемпионат страны по тайскому боксу я ездил и победил там. Но все равно в группу будущих стипендиатов в вайбере меня не добавили. Так что можно сделать вывод, что получу за деньги за декабрь – и все на этом.

– Близкие или родные не уговаривали вас отказаться от своих взглядов?

– Только мама знает, что я подписал письмо [за честные выборы], но я ей сразу сказал, что моя позиция в любом случае важнее. Она, к счастью, меня не отговаривала, приняла мое мнение. Как говорится, спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан.

– Перед вами маячила министерская ставка, государственная стипендия, большие

перспективы. Почему вы от этого отказались?

– Слово дороже. Если что-то сказал, решил, то стараюсь придерживаться своего мнения до конца. Да и заднюю не хотелось давать. Вот если сравнивать с боксом, то на ринге стараюсь быть всегда первым номером, не отступаю назад. Вот и в жизни так же. Деньги – они сегодня есть, завтра их не будет. А совесть и сдержанное слово останутся на всю жизнь.

– Как вы думаете, почему вас при этом допустили к ЧБ по тайскому боксу? Побоялись шумихи?

– Честно говоря, не знаю. Наверное, не было у них способов, чтобы снять меня :)

. Хотя попытки имелись. В нашем виде спорта в Беларуси есть такая тема, что с премиальных с каждого международного турнира наши спортсмены должны 10 процентов отчислять в федерацию. Нигде такого нет, только у нас. Странная система. В 2019 году я получил премиальные за чемпионат мира по кикбоксингу, где стал вторым, и с того момента 10 процентов не перечислил. Просто, понимаете, у нас неолимпийский вид спорта, выплат со стороны государства нет. Нам даже одежду, форму приходится покупать за свой счет. И 10 процентов, а в моем случае это 446 рублей, ощущаются. Так вот, не заплатил, и мне федерация сказала, что если не отдам деньги, то меня к чемпионату не допустят. У меня такой суммы не было, благо, помогли хорошие люди, собрали деньги, я заплатил и в итоге принял участие в турнире.

– Несмотря на победу в чемпионате Беларуси, вас даже не включили в основной состав сборной. На данный момент вы только в переменном.

– В основном составе только ставочники. Я выиграл чемпионат Беларуси, должен был оказаться в том же списке, но, как видите, из-за позиции меня туда не внесли. Зато включили человека, которого победил в полуфинале? Да, Евгения Волчека. Его поставили на ставку, поэтому он и в основном составе.

– Когда вы взяли «золото», предполагали, что с вами так обойдутся?

– Если откровенно, чемпионат выиграть я хотел в первую очередь для себя. Ведь после августовских разговоров мог предположить, что меня никуда не включат, несмотря ни на что. По сути, меня списали.

– Как руководители отреагировали на вашу победу? Были какие-то поздравления?

– Мне кажется, им вообще все равно было, как я выступил. Меня даже никак не поздравили. Как я уже сказал, еще до чемпионата меня списали и, видимо, как спортсмена уже не рассматривали.

– Когда вы брали «золото» на чемпионате Европы, «серебро» – на чемпионате мира, тренеры и руководители федерации наверняка носили вас на руках. Могли представить, что настолько сильно поменяется к вам отношение?

– Никогда не мог такого предположить, не думал, что так поступят. При этом за что? За то, я просто выразил свою гражданскую позицию. Что самое интересное, еще в августе я проводил профессиональные бои, и когда выиграл турнир в Минске, меня на ринге лично поздравлял Симончик. Все нормально у нас было. Но когда я подписал письмо, сразу стал неугодным.

– Когда, кстати, вы оставили свою подпись?

– Еще в августе. Оказался в списке [подписантов письма за честные выборы] в 300-х номерах. Подписался – и стал резко неугодным: и на ставку нельзя, и в турнирах участие принимать нельзя. Плюс профилактические беседы.

– Что мотивировало вас подписать письмо за честные выборы?

– Я в политику никогда не лез, но как можно спокойно смотреть на то, как лупят на улице простых граждан, ни за что задерживают? Беззаконие, вранье – невозможно это терпеть. Я подписал письмо [за честные выборы], потому что хочу, чтобы в Беларуси было все честно, без насилия и беззакония. Кого люди выберут, того и нужно назначать президентом – но на честных выборах и при честном подсчете голосов. Мы же видим сейчас полнейший беспредел, беззаконие, насилие. Мне в первую очередь это не нравится, я не могу молчать. Драться, конечно, не пойду на улицу, потому что понимаю, что меня сразу же закроют. Поэтому когда появилась возможность высказать свое мнение, подписав письмо, решил это сделать. Я, может, еще не такой известный спортсмен, но, надеюсь, кто-то услышит меня, на кого-то повлияет мой шаг.

– Ситуация с Иваном Ганиным, который также попал в тюрьму, прошел там через издевательства, укрепила в вас уверенность, что вы поступили верно?

– Еще до этого я окончательно понял, что нельзя терпеть все беззаконие и насилие. Сколько видео с жестокостями в интернете. Да и сами выборы – эти обманы, фальсификации. Даже глупому и недалекому человеку понятно, что в Беларуси творится беззаконие.

– А какую реакцию вызвала ситуация с Ганиным?

– Как можно просто так вытащить людей из машины и посадить в тюрьму? Ребята нигде не ходили, ничего не кричали, и их просто так забрали. Честно говоря, был шокирован.

– Недавно Симончик дал ответ Сергею Скибе – мол, к турнирам допускают всех, кроме больных, а Скиба якобы находился на гособеспечении, получал экипировку, а «Нафтан» так помогал, что про него говорить вообще некрасиво. Как вам выпад первого заместителя председателя федерации?

– Вообще не согласен с Симончиком. Насколько знаю, Скиба не являлся ставочником, и, соответственно, деньги от Минспорта не получал. Экипировка, как говорил Симончик, на сумму в 400 долларов Сергею не предоставлялась. Да вообще в тех словах много неправды.

– Вас удивил отъезд Скибы за границу?

– Насколько знаю, на него начали давить, угрожали уволить с «Нафтана». И я не удивился, когда он переехал за границу. У человека семья, маленькая дочка, жить как-то надо. Но Сергей все равно подписал письмо, высказался, свою позицию, несмотря ни на что, менять не захотел. И мне кажется, что если единственным выходом был отъезд в другую страну, значит, он принял верное решение. Самое главное, что он сохранил свою позицию и продолжает придерживаться своего мнения.

– Вы сами не рассматриваете вариант отъезда?

– Пока нет, об этом даже не задумывался. Попозже – может быть. Главное – знать куда ехать. Не хочется все делать впопыхах.

– Вытеснили из сборной Гуркова, не дали продолжить карьеру в Беларуси Скибе, прессуют вас. Что в таком случае будет с кикбоксингом в стране?

– Если федерация разбрасывается людьми, то думает, что найти нам замену возможно. Наверное, будут искать спортсменов с правильной позицией.

– Наверное, на первый план сейчас будут выходить те, кто подписал провластное письмо.

– Я, кстати, это письмо иногда мониторю, смотрю, кто подписался. Видел фамилии парней-кикбоксеров из Полоцка, Новополоцка, тренеры оставляют свои подписи.

– Как относитесь к таким людям?

– Если они не хотели, но в итоге поставили подписи, то, по сути, согласились жить по чужим правилам. Зачем нужна такая жизнь? Я лучше буду доедать последний кусок хлеба, но с чистой головой и совестью. У каждого, конечно, своя позиция, не знаю, о чем подписанты думают, чем руководствуются в своих поступках, но они же фактически поддерживают действующий режим. И когда я вижу имена знакомых ребят из спорта, мнение о них сразу меняется – не в лучшую сторону. Даже если их заставляли, можно же было отказаться. Но тут вопрос уже в совести. Кто-то говорит о детях, о семьях. С одной стороны, это можно понять. Но, с другой, у того же Сергея Скибы маленький ребенок. И что, человек отказался от своих взглядов? Нет. Сейчас совесть намного важнее материальных благ.

– Боксеры, борцы – люди смелые, но, мне кажется, даже они в нынешней Беларуси испытывают определенный страх.

– Я уверен, что страх сейчас есть у каждого белоруса. Кто-то боится и не ходит на акции, а кто-то боится, но все равно выходит на улицы. И вот смелые – как раз те, кто, несмотря ни на что, все равно продолжает борьбу с режимом.

– А вы из какой категории?

– Страх у меня тоже есть, не скрою, но раньше активно ходил. Были ли случаи, когда мог применить силу? Если вспоминать, то на улицах никогда не дрался. Может, в школе мог помахаться, но серьезно – никогда. И во время маршей ни с кем не дрался, даже не вырывался при задержаниях. Удавалось убежать :)

. К счастью, все удачно. Лишь однажды куртку порвал, когда убегал, за что-то зацепился.

Последние полтора месяца, честно говоря, не получается принимать участие в демонстрациях. Работаю по ночам, а днем – учеба в БГУФК и тренировки.

– А где вы работаете?

– Скажем так, немного подрабатываю охранником в ночном клубе.

– Нет желания в связи со всей ситуацией, прессом со стороны федерации покинуть спорт, полностью перейти на другую работу?

– Нет. Однозначно из спорта не уйду, у меня куча планов в этом направлении. Я хочу выступать за сборную, хотя, честно скажу, своего будущего в ней пока не вижу. Буду искать возможности соревноваться, не связываясь с федерацией. Куда возьмут – понятия не имею.

– Скиба, например, рассматривает вариант выступать за какую-нибудь другую страну. А вы как?

– В первую очередь хочется выступать за Беларусь. Но, наверное, придется больше сконцентрироваться на профессиональной карьере, нежели на любительской.

– А сколько профи в тайском боксе получают?

– У меня такая весовая категория (до 81 кг, до 86), что если идти в профессионалы, то только в кикбоксинг. И там боев не так уж и много. В свое время я получал небольшие суммы, но, думаю, все впереди. Достигну новых высот, будут совершенно другие деньги.

– Виталий Гурков выходил на бои под бело-красно-белым флагом, боец MMA Марк Медведев на днях отпраздновал победу с БЧБ на ринге. От вас можно ждать такой перфоманс?

– Когда будут бои, может, и случится подобное :). Но не могу сказать, что я приверженец бело-красно-белого флага. Я, скорее, на стороне правды. А под каким флагом, при каком президенте – это не так уж важно. В первую очередь нужно жить по законам и без насилия.

К слову, я в свое время не просто пересекался с Гурковым, мы на соревнованиях во Вроцлаве в 2017 году как-то жили в одной комнате. О политике с ним не общались, но могу сказать, что человек он классный. Такой воин, настоящий мужик. Плюс разносторонний. И о спорте поговорить можно, и о музыке много мне рассказывал. Приятно с Виталиком пообщаться, могу сказать о нем только хорошее. Жаль, что он сейчас в Киев перебрался. Однозначно, власть с ним поступает несправедливо.

– Не секрет, что многие боксеры и бойцы пересекаются в жизни или на тренировках с силовиками. Вы с кем-нибудь знакомы?

– Да я сам очень давно хотел стать военным. Думал поступать в Военную академию, привлекала служба в спецназе, хотел носить краповый берет. Общался с ребятами из СОБР, ОМОН. Например, против одного парня боксировал на Кубке Республики Беларусь в 2017 или 2018 году. Тогда с ним немного познакомился.

Но общение было до всех этих событий в Беларуси. Сейчас мы видим, как силовики делают все, что им приказывают. И сейчас желания стать военным или пойти в силовые структуры у меня нет никакого. Я рад, что не связал свою жизнь с этой сферой. Судьба уберегла.

– Можете понять психологию силовиков, которые сейчас выходят против мирных белорусов?

– Тяжело это сделать. Либо у людей реально такая позиция, они искренне верят в то, что делают, либо им навязали такое мнение через профилактические беседы, идеологическую работу – и силовики идут на улицы и, как зомби, выполняют приказы.

– По-вашему, когда и чем все это закончится?

– Какие-то прогнозы делать сейчас очень тяжело. Единственное, я уверен, что наша сторона рано или поздно обязательно победит. Когда это будет, пока вопрос открытый.

Фото: из личного архива Никиты Шостака

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