У Таракана заканчиваются деньги? 4 17.12.2020, 18:37

3,010

Источник: Kova Bata

Минфин хочет повысить налоги.

Первый замминистра финансов Дмитрий Кийко предложил на время повысить ставки налогов для компенсации расходов якобы из-за COVID-19. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании «палатки» по бюджету и финансам, сообщает БелТА.

— В качестве дополнительных мер на временной основе в 2021—2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18 до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25 до 30% для ломбардов, — сказал Дмитрий Кийко.

Также предлагается повышение ставки подоходного налога с 9 до 13% для работников ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Кроме этого, с 0,7 до 1,5% предлагают повысить ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7 до 1,5% от кадастровой стоимости.

Кийко заявил, что есть идея дать право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, а Мингорсовету — увеличивать ставки этого налога до 4 раз. Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение госграницы транспортными средствами массой до 5 т. Правда, он должен составлять не более 3 базовых величин.

По оценке первого замминистра, если не увеличивать налоги, то тогда нужно сокращать расходы, наращивать дефицит либо увеличивать ставки основных налогов для предприятий и граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».